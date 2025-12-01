【完全保存版】東洋医学で判明…40代から始まる「更年期」疲れ・動悸・薄毛を悪化させる「6つの体質」と驚きの「改善方法」【健康寿命】

疲れ、動悸、薄毛、イライラ、不安感、ほてり、めまい……更年期にさしかかると、男女問わず心身ともにさまざまな不調に見舞われます。しかし、自分の身体（体質）を知らぬまま流行りの健康法を試し、不調を悪化させてしまう人も少なくありません。

そこで、40代を中心とした“ゆらぎ世代”に試してほしいのが、東洋医学の力。更年期の不調を改善する鍵となる「自律神経」を整えるには、同じ症状でも体質ごとに異なる診断をする、まるでオーダーメイドのような東洋医学に基づく“セルフケア”が有効です。

本稿では、予約のとれない人気鍼灸師としてテレビでも活躍している、TC鍼灸マッサージ院院長・森田遼介氏の新刊『東洋医学が効く！更年期と自律神経をととのえる本』（ワニブックス刊）より一部抜粋・編集し、自分の体質と不調の根本原因を知るための「体質診断チェックリスト」を特別にご紹介します。

東洋医学が、不調の「根本原因」を見抜くワケ

東洋医学で不調に対処する大きなメリットとして挙げられるのは、根本原因を細かく見極めてアプローチできることです。病名で一括りに対処するのではなく、一人ひとりの身体に起きている症状の組み合わせに着目し、それが何を原因とする不調なのかを見直せる分野なのです。

たとえば肉体的ストレスや精神的ストレス、冷えなどから内臓のバランスが乱れ、自己免疫力が低下して不調が起こったとき、東洋医学ではその根本原因である内臓バランスがどのように乱れているのかを診ていきます。

「胃が痛い」という症状に対して、痛み止めを処方するのが西洋医学。東洋医学では、胃の痛い原因が精神的ストレスからくる胃酸の分泌の増加だとわかれば、（1）イライラしやすい原因は五臓「肝（かん）」の暴走なので交感神経が優位になりやすい傾向を調整していく、（2）近しい仲では話せないことも含めて鍼灸をしながら丁寧に会話をしていく、（3）胃が疲れるとお腹が張ったり、脚のスネの筋肉（前脛骨筋）が硬くなるので、それらをしっかりほぐす。このような流れで施術を施していきます。

しかし、決して西洋医学が悪いわけではありません。西洋医学の大きなメリットの一つに、緊急性のある症状に対して強いという側面を持ちます。時として、「一週間全然眠れない」という人には、薬で強制的に脳をシャットダウンさせることも必要です。ほかにもレントゲンやMRIなどの精密な検査や、内臓が悪いときにそのレベルを血液で数値化できることなどは素晴らしい医療です。

一方で東洋医学の得意分野は、数値として現れない領域です。内臓のバランスの乱れが自律神経を乱し、自律神経の乱れがさらなる内臓の不調を引き起こすため、さまざまな不調が自覚症状として現れることになります。

つまり、血液検査の数値には出ない場合でも内臓が疲れているといったケースがあります。そこまで大げさでなくても、私たちは検査で異常数値が出ない症状筋肉のコリや冷えなどから、日々、身体が発するSOSを感知できるはずです。これらのサインを受け取り早めに対処していくことで、健康寿命が延びていきます。

私たち鍼灸師は、こういった数値化されない不調に対して、細かく診断をしながら、鍼やお灸の手技を使い分けて施術を行っていくのです。

今、不調が強い人は、なるべく早く不調を改善するためにも、小さなサインに感知できる身体づくりのためにも、セルフケアを取り入れていきましょう。

あなたのタイプは？「体質診断チェックリスト」

交感神経と副交感神経のバランスを正常化させるためにも、まずは自分の体質を知ることが大切です。東洋医学では、人の体質を次の6つのタイプに当てはめることができると考えます。

気や血（けつ）が不足する「気虚（ききょ）」「血虚（けっきょ）」

気や血の流れが滞る「気滞（きたい）」「瘀血（おけつ）」

それに水（すい：津液）の乱れ「陰虚（いんきょ）」「水滞（すいたい）」

を加えた計6つの体質――これらのうち、自分にはどれが一番当てはまるかをチェックしていきましょう。

それぞれの「証（しょう：西洋医学でいう病名に当たる東洋医学名）」についてはあとでくわしく紹介していきますので、まずは当てはまる数が多い「証」を把握し、該当するタイプの説明を参照してみてください。

■ 体質1 気虚

□疲れやすい

□体力がない

□声に力がない

□話すのが面倒

□息切れしやすい

□食欲がない

□胃もたれしやすい

□倦怠感

□無気力感

□昼食後にすぐ眠くなる

□風邪をひきやすい

□むくみやすい

■ 体質2 血虚

□顔が青白い or 艶がない

□動悸がする

□もの忘れが多い

□めまいや立ちくらみをする

□爪が薄い or 割れやすい

□髪が細くなる or抜け毛が多い

□筋肉がつりやすい

□目が乾燥する or かすむ

□月経不順

□月経血が少ない or色が薄い

□手足がしびれやすい

□眠りが浅い or夢をよく見る

■ 体質3 気滞

□胸やのどのつまり感がある

□ため息が多い

□気分が落ち込みやすい

□イライラしやすい

□緊張や不安感を感じやすい

□頭痛や肩こりがある

□胸や脇腹の張りや痛み

□お腹が張る

□げっぷやガスが溜まる

□下痢と便秘を繰り返す

□月経不順や月経痛がある

□食後に不快感を覚える

■ 体質4 瘀血

□顔色がくすむ or 暗い

□シミやそばかすが気になる

□目の下にクマができる

□唇が紫がかる

□しこりや腫れができやすい

□月経血が黒っぽい or塊が多い

□手足が冷えやすく痛みを伴う

□静脈瘤が多い

□赤紫色の細い血管（細絡／さいらく）がパチパチとある

□慢性的な痛みがある

□皮膚がカサカサしている

□アザができやすい

■ 体質5 陰虚

□のぼせやほてり（特に午後や夜に悪化）

□寝汗が多い

□口やのどの渇きが強い

□皮膚や目が乾燥しやすい

□眠りにくい or 眠りが浅い

□舌が赤い or 苔が少ない

□月経量が少ない or 無月経

□空咳をする

□冷たいものを欲しやすい

□便がコロコロして出にくい

□尿量が少ない

□足の裏や手のひらがカーッと熱くなる

■ 体質6 水滞

□むくみやすい（特に顔や手足）

□胃が重い orムカムカしやすい

□吐き気がする

□身体が重だるい

□動きたくない

□関節痛や腫れがある

□下痢や水っぽい便

□めまいや耳鳴りがする

□寒がりで冷えを感じやすい

□のどが渇きにくい

□喘息や蕁麻疹が出やすい

□舌の縁に歯形がつきやすい

皆さんはどの体質に一番多くチェックがつきましたか？ それぞれの「証」が混ざっていることも当然あるはず。その場合はチェック数ごとの“注意レベル”分けを、以下の基準で把握してみてください。

● 0〜2個……症状が軽い、または該当しない

● 3〜5個……軽度の傾向があり、早めのセルフケアを推奨

● 6〜8個……中程度の傾向があり、血液検査などや専門家に相談することを推奨

● 9個〜………強い傾向があり、専門家の施術を受けることを推奨

これで自分自身の体質と注意レベルを把握できましたね。

ちなみに体質がわかると「1. 自分の健康状態を客観的に把握できる」「2. 適切なセルフケアに出会いやすくなる」「3. 早期対応で慢性化や重症化を防げる」「4. 心身のバランスを整え、生活の質が向上する」「5. 健康管理の基礎ができ、無駄な医療費を抑えられる」「6. 季節やライフステージに合わせた健康管理ができる」「7. 自己肯定感の向上」といった、たくさんのメリットがあります。

永久保存版！ タイプ別「不調」&「改善法」

以下、それぞれのタイプ別に、さらにくわしく体質を掘り下げていきましょう。永久保存版と言っても過言ではない内容となっているので、ぜひ、記事をブックマークしておくことをおすすめします。

■【気虚タイプ】のよくある日常

起きることが苦手で朝の時間経過スピードが特に早く感じる

↓

午前中の動きは悪くないが、昼食後にとても眠くなる

↓

寒がりでスーパーや美容院が苦手

↓

一度の食事で多く食べられないため間食しがち

↓

夕方には疲れ切ってしまい、力が抜けていく感じがする

↓

晩ご飯を作る気力も、お風呂に入る気力も起きない

気虚は、エネルギー不足タイプです。気・血・水（津液）を吸収することが苦手なタイプといえます。更年期における気虚は、エネルギーの根本である「気」が不足した状態を指します。更年期のホルモンバランスの変化や加齢により、特に現れやすい症状の一つです。

【改善へのメッセージ】

気も血も水（津液）も、全身に巡らせるためには、まずは胃腸で食物や水分を消化吸収し、体内に取り込むことから始まります。胃腸に負担をかけないように、ゆっくりとたくさん噛む、すぐに飲み込まない、しっかりとお腹が空いてグーッと鳴ってから食べる、夕食を軽めにすることを意識してみてください。気虚の「体質改善」をすることができなければ何も始まらないと言っても過言ではないほど、重要なポイントです。

■【血虚タイプ】のよくある日常

朝起きて鏡を見たら肌の乾燥が気になる

↓

仕事中に立ち上がるとクラッとする

↓

生理が重くて動く気になれない

↓

入浴後に髪をとかしていたら抜け毛が気になる

↓

性交痛があって行為をしたくない

↓

寝付きが悪く睡眠が浅い

血虚は、「血」を増やせない血液不足タイプです。更年期における血虚は、身体を滋養する血が不足した状態を指します。東洋医学では、血は身体と心を潤し、栄養を運ぶ役割を担うとされていますが、更年期にはホルモンバランスの変化や加齢による血の生成能力の低下により、血虚が起こりやすくなります。

【改善へのメッセージ】

更年期の血虚は、身体だけでなく心の健康にも大きな影響を与えます。血虚のサインに早めに気づき、食事や睡眠、漢方や鍼灸、ヨガなど生活習慣の改善を通じて血を補うことが、更年期を快適に過ごすための鍵となります。更年期には血虚になる人が多いので、自分に合った対策を見つけましょう。

■【気滞・瘀血タイプ】のよくある日常

＜気滞タイプのよくある日常＞

食後に便が出ない

↓

気圧の変動時に偏頭痛が起こりやすい

↓

お腹が張って仕事や家事に集中できない

↓

周りの言動にイライラしやすく、つい余計なことを言ってしまう

↓

生理前は普段の自分でなくなる感覚に陥る

↓

脳が覚醒してなかなか寝付けない

＜瘀血タイプのよくある日常＞

朝起きて化粧をするときに目のクマやシミが気になる

↓

生理痛が重く、仕事に行きたくても動けない

↓

職場が冷えていて本当につらい

↓

生理中の血液の色が赤黒く、レバーのような塊がある

↓

お風呂で身体を洗っていると、静脈瘤や細絡に気づき不安になる

気滞・瘀血は、「気」と「血」のめぐりが悪い血流悪化タイプです。更年期における気滞と瘀血は、東洋医学では密接に関連する状態とされています。気滞は気の流れが滞る状態を指し、これが進行すると血液の流れにも影響を与え、瘀血という血の停滞が生じることがあるのです。

【改善へのメッセージ】

気滞や瘀血は、更年期女性に多い症状ですが、自分の体力に見合った量の運動を日常生活に取り入れたり、ストレスケアや血流促進を意識することがポイントになります。冷えで気になる箇所がある場合、全身のバランスや内臓機能の乱れから局所に血流の不調をきたしている可能性があるため、早めに全身メニューのマッサージや鍼灸の施術を受けることをおすすめします。

■【陰虚タイプ】のよくある日常

通勤中に突然カーッと熱くなり、頭から多く汗をかくなど気温差の調整がうまくできない

↓

腸の潤いが不足して、硬い便になりやすい

↓

情緒が不安定になりやすく、疲れやすい

↓

夕方や夜に頭や顔が熱くなる

↓

夜中に大量の汗をかく、これが原因で睡眠が中断することも

陰虚は、身体の乾燥・熱が強いタイプです。水分が足りず、クールダウンできません。更年期における陰虚は、東洋医学で身体を潤し、栄養を与える「陰」が不足した状態を指します。

【改善へのメッセージ】

更年期の陰虚では、乾燥や熱感、睡眠障害といった症状が特徴的です。頑張り過ぎずに適切な休息を取って、体内の潤いを補い、陰陽バランスを整えるようにしましょう。陰虚の改善は、「潤いを補い、熱を冷ます」ことがポイント。早期のケアが健康を維持する鍵となります。

■【水滞タイプ】のよくある日常

のどが乾燥して水をたくさん飲みたくなる↓洗顔後に肌がつっぱり、乾燥が気になる↓

目が乾燥してショボショボし、スマホやパソコンの画面を見続けるのがつらい

↓

夕方になると特に身体が重だるくなる

↓

排便に時間がかかる

↓

身体が熱っぽく感じて寝付けない

水滞は、むくみ・冷えタイプです。身体の水分の流れが悪いタイプと言えます。更年期における水滞とは、東洋医学で体内の「水分代謝」が滞った状態を指します。これは、身体の中に不要な水分が溜まり、全身の機能に悪影響を与える状態です。更年期にはホルモンバランスや代謝機能の変化が起こるため、水滞が現れやすくなります。東洋医学の五臓では、水分代謝を司る「腎（じん）」の働きが重要になります。

【改善へのメッセージ】

更年期の水滞は、むくみや冷え、重だるさといった不快な症状を引き起こし、低気圧がくると余計につらくなります。水滞を改善させるためには、水分代謝を促し、余分な水を汗や尿で排出することがポイントになります。身体を温めて水分代謝を促す生活習慣を取り入れ、食事や鍼灸、漢方薬、セルフお灸などを組み合わせて体質改善を目指しましょう。早めの改善が生活の質を向上させる鍵となります。

これだけタイプがあるのですから、「更年期」という大きな括りでも、人によって現れる不調が異なるわけですね。体調や不調を人とくらべず、自分に合った方法で改善していきましょう。

