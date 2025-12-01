「뿌링클（プリンクル）」の意味は？韓国チキンのお店で聞いたことがあるかも？【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「뿌링클（プリンクル）」の意味知ってる？ 「뿌링클（プリンクル）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、韓国チキンの定番フレーバーのことです！ 「뿌링클（プリンクル）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「チーズパウダー味の韓国チキン」でした！ 「뿌링클（プリンクル）」とは、「チーズパウダー味の韓国チキン」を意味しています。 「振りかける」という意味の「뿌리다（プリダ）」と、「きらめき」という英語の「twinkle」をあわせた造語です。 韓国チキンチェーンの「BHCチキン」が、チーズパウダーを振りかけた味を「뿌링클（プリンクル）」という名前で発売したことで広まりましたよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『Kpedia』

ライター Ray WEB編集部