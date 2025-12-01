元Jリーガーと交際したヒョミン、ぴったりミニワンピにシースルータイツで見せた成熟した色香【PHOTO】

ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが結婚後、さらに輝きを増した美貌とともに感嘆を誘う完璧なスタイルを公開した。

去る11月29日、ヒョミンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「今週の外出の雰囲気」という言葉を綴り、複数枚の写真を公開した。

公開された写真は、イベントに参加したときと思われるヒョミンの多様な姿を捉えたものである。彼女の身体の線が露わになったぴったりとした黒色のミニワンピースを着用し、かすかに模様が見えるシースルーのストッキングを合わせて、シックでありながらも妖艶な魅力を同時に披露した。

（写真＝ヒョミンInstagram）

特に視線を釘付けにしたのは、ヒョミンの完璧なスタイルと脚線美だった。“超密着”したワンピースから伸びるすらりとした脚は、人々の感嘆を誘うのに十分だった。

なお、ヒョミンは2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。2022年1月に3歳年下の元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚したが、わずか2カ月後に破局。その後、今年4月に10歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。

お相手は、韓国の名門ソウル大学産業工学科を卒業したグローバルプライベート・エクイティファンド（PEF）「ベインキャピタル」韓国オフィスのキム・ヒョンスン専務だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。