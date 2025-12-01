「その時」何ができるか。終末期患者200人との対話の記録──島薗進さんと読む、『死ぬ瞬間』【NHK100分de名著】

その時、人はどのように受け容れてゆくのか──E・キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』を、島薗進さんが解説

死に向き合う人々や、死別の悲しみに沈む人々を支えるには、何が必要なのか──。



2025年12月のNHK『100分de名著』では、終末期患者の心理的経過を記録したエリザベス・キューブラー・ロスの『死ぬ瞬間』を、宗教学者、東京大学名誉教授の島薗進さんが紹介します。





医療現場で死を扱うことが避けられ、近代医療が限界を迎えていると言われていた1960年代、キューブラー・ロスは終末期患者の苦悩に寄り添い、その声に耳を傾けました。それは現代の緩和ケアにつながる大きな一歩となったのです。医療に携わる人々のみならず多くの人に読み継がれている『死ぬ瞬間』を島薗進さんとともに読み、「死とその過程」について考えていく本書より、「第1回」の一部を公開します。

第1回「終末期患者への向き合い方」より

『死ぬ瞬間』が書かれた時代の終末期医療

みずからの死が近いと知って悲嘆し、苦悩する人々に対して、私たちは何ができるでしょうか。死にゆく人々は、日々何を感じ、考え、求めているのか。医療はどうあるべきなのか──。こうしたことを、二百人を超える終末期患者との会話を通して考え、問題提起した書が『死ぬ瞬間』です。



著者のエリザベス・キューブラー・ロスは、「はしがき」に次のように書いています。





この本は、瀕死患者をどう扱うかという教科書として書かれたものではないし、瀕死患者の心理の包括的な研究を目指したものでもない。この本はたんに、患者を一人の人間として見直し、彼らを会話へと誘い、病院における患者管理の長所と欠点を彼らから学ぶという、刺激にみちた新奇な経験の記録にすぎない。人生の最終段階とそれにともなう不安・恐怖・希望についてもっと多くのことを学ぶため、私たちは患者に教師になってほしいと頼んだ。

医療の問題を、なぜ患者から学ぼうとしたのか。何がキューブラー・ロスを駆り立てたのか。まずは『死ぬ瞬間』が書かれた一九六〇年代の終末期医療について概観しておきましょう。



十九世紀末から第二次世界大戦後に至る時期、医学は目覚ましい発展を遂げ、それまで何世紀にもわたって多くの命を奪ってきたペストやコレラ、結核などの感染症は、ほぼ克服されました。しかし、感染症に代わって主たる死因となったがんについては治療法が確立されておらず、死病として恐れられていました。医療者は、がんであることを患者に告知することを避け、また、病院で死を迎える人が増えていたにもかかわらず、緩和ケアという発想もありませんでした。死を隠していたと言ってもいいでしょう。



そうした状況について、キューブラー・ロスはこう指摘します。

もっとも重要な事実は、今日、死の過程がいろいろな意味で以前よりつらいものになったということである。死の過程はより孤独に、より機械的に、より非人間的になった。

医療が進んだからこそ、死の過程が以前よりつらいものになったという皮肉な状況に言及しているのです。

死を直視することを避ける人々

なぜ死の過程は、孤独で非人間的なものになってしまったのでしょうか。「それは患者が、慣れ親しんだわが家から運び出され、緊急救命室に急送されるからだ」と述べ、こう続けています。

そうした移送がいかに不快なものであるかは、経験した人にしかわからないだろう。しかもこの移送は長い試練のほんの序の口にすぎないのだ。（中略）

患者は、病気が重くなると、しばしば意見を言う権利のない人間のように扱われる。入院するかどうか、入院するなら、いつ、どの病院にするか、それを決めるのは当人ではないことが多い。だが、病人には感情があり、願望や意見がある。そして、これがもっとも大事なことだが、話を聞いてもらう権利がある。

（中略）患者は少しずつ、だが確実に、物のように扱われはじめる。彼はもはや一人の人間ではない。

人格を無視し、患者を物のように扱う医療。そこには医療者の「自己防衛メカニズム」が働いているのではないかとキューブラー・ロスは言います。患者の表情や言葉ではなく、機器が示すさまざまな数値に関心を集中させることで、差し迫った死を認めまいとしているのではないか。



人間も科学も、全能ではありません。それでも、差し迫った死を認めることは、医療の失敗を認めることになってしまう──。そうした心理が働いているのではないかと指摘しているのです。



近代科学をベースとした医学は、死に関わる局面が増えていたにもかかわらず、死と向き合い、それを受けとめる準備ができていなかったということでしょう。医療者の意識は病気を“治す”ことに向けられ、治らないという事態の先にある死から目を逸らしていた。死をもてあましていた、と言ったほうがいいかもしれません。



死をもてあましていたのは、患者やその家族など、医療を受ける側の人々も同じです。キューブラー・ロスは、「科学が発達すればするほど、私たちはますます死の現実を恐れ、認めようとしなくなる」と指摘しています。

私たちは死に対して「婉曲法」を用いる。たとえば眠っているかのように死に化粧をほどこす。患者が幸いにも自分の家で死ぬと、大人たちの不安や混乱から守るために、子どもたちを遠くに追いやる。病院で親が死に瀕していても、子どもたちを見舞いに行かせない。患者に真実を告げるべきかどうかをめぐって、長々と激しい議論をする。

確かに、私たちは死を語るとき、さまざまな婉曲法を用います。子どもに「おばあちゃんはどうしたの？」と訊かれたとき、「天国に行ったのよ」という答え方をするのも一つの婉曲法でしょう。たとえ天国の存在を信じていなくても、そのイメージに託して死を隠そうとする。これは、死というものをどう受けとめればよいかわからず、もてあましていることの証しではないでしょうか。

『100分de名著』テキストでは、「終末期患者への向き合い方」「死にゆく人の「否認」と「怒り」」「死を受け入れる？」「希望と「死の向こう側」」という全4回のテーマで本書を読み解き、さらにもう一冊の名著としてトルストイ『イワン・イリイチの死』を紹介しています。

講師

島薗 進（しまぞの・すすむ）

宗教学者、東京大学名誉教授

1948年、東京都生まれ。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業、同大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。上智大学グリーフケア研究所客員所員、大正大学地域構想研究所客員教授。著書に『宗教学の名著30』（ちくま新書）、『死生観を問う──万葉集から金子みすゞへ』『日本人の死生観を読む──明治武士道から「おくりびと」へ』（ともに朝日選書）、『宗教のきほん なぜ「救い」を求めるのか』『宗教を物語でほどく──アンデルセンから遠藤周作へ』（ともにNHK出版）などがある。

※刊行時の情報です

