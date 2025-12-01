「パパと暮らすのはもう嫌だ」43歳妻が衝撃受けた娘の言葉。美容外科に転職した夫に三下り半をつけた理由

赤字経営病院の増加、美容外科医の増加

2025年11月26日、厚生労働省は『医療経済実態調査』（2024年度）を発表。これは、病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにするための基礎資料となる。この最新版で、約60％の一般病院が赤字に陥っていると報じられた。その背景には物価高や賃上げが関係していることが推測される。とはいえ、病院全てが赤字というわけではなく、入院のためのベッド数が多い病院の赤字傾向が目立った。一方で、個人経営の診療所は増益が目立っていた。

収益化が難しい事業には、従事している人に金銭的な不安がつきまとうことが多い。経済的な不安が、自己肯定感の低下や人間関係の悪化を引き起こすこともあるのだ。

そんな中で病院の数、医師の数が増加し続けている医療が「美容外科」だ。厚生労働省が2024年12月に再掲した「美容医療に関する現状について」によると、診療所で美容外科に従事する医師は2008年から2022年にかけて3倍以上、「形成外科」に従事する医師は約2倍に増加している。

その理由は給与の高さだろう。「民間医局」が2025年9月に更新したデータによれば、勤務医で年収が最も高いのが美容外科で、1800万円から2600万円。しかしたとえば心臓血管外科は1236万円から1800万円。美容外科も大切ではあるけれど、命を守る仕事に対する給与が低いのは給与体系を見直す必要があるのではないだろうか。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「コロナ禍以降、医療従事者を対象とした調査が増えました。浮気も多いですが、法的にグレーな行為もありました。彼らに共通していた背景は、経済的な不安でした」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、様々な事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、43歳のIT関連会社社員・紗代子さん（仮名）だ。「39歳になる医師の夫が美容外科に転職した途端、金使いが荒くなり、家族を顧みなくなった」と山村さんのところに相談してきたのだ。

かつて浮気調査をした「二度目の調査」

今回の依頼者・紗代子さん4歳年下の夫との間に12歳になる娘がいます。実はは二度目の調査です。1回目は2年前、当時大学病院に医師として勤務していた夫の浮気をやめさせたいという相談でした。

「あの時、夫は給料が上がらない不満と仕事のストレスを抱えていました。それを晴らすかのように、あらゆる女性と浮気しまくっていた。調査で相手との間に子供ができる前に浮気をやめさせることができて感謝しています」

当時、紗代子さんが夫の浮気がわかったのは、性感染症を夫からうつされたから。紗代子さんはピルを飲んでおり、夫との性交渉はコンドームをつけずに行っていました。家庭内レイプのような行為だったそうです。

「つまり夫は、避妊せずにいろんな女性としていた。医師のくせに避妊しないって最低ですよ。

ただ、夫をかばうわけじゃないですけど、当時、夫はひどい環境にいた。勤務していた病院はワークライフバランスを叫び、若手や子育て世代の医師を積極的に休ませたのです。そして、そのしわよせを夫たちの世代に押し付けていたわけですから。それなのに、働いていない彼らと給料がほぼ変わらないのですから。独立した同級生は稼いでいるし、自分は給料アップの見込みもない。不安の解消のために、浮気にのめり込む気持ちもわかるのです」

2年前の調査で決定的だったのは、夫が雑居ビルの階段部分で、性交渉していたこと。この動画も撮影し、それを見た夫は衝撃を受けて、浮気を清算します。

「夫は排泄、相手も遊びですからね。山村さんのアドバイスに従い、精神科に連れて行ったら、うつ病になっており、性依存症になりかけていた。3ヵ月間休職させて、よく眠らせて、バランスがいい食事を食べさせて運動させていたら、1ヵ月で回復しました」

美容クリニックに転職

その時、紗代子さんが当時10歳の娘を連れて別居しようとしたら、夫は土下座して謝罪。夫は「セックスをしている時だけ、辛いことが忘れられた。あなたにもひどいセックスをしてしまった。あの時の僕は、異常だった。あなたの心身を傷つけて悪かった。もう絶対にしない。許してほしい」と言いました。

「その後、夫は“このままでは使い捨てにされる”と、美容クリニックに転職します。その病院は臨床経験を重ねた医師しか採用しないことが特徴です。これで給料も倍以上になり休みも増えました。元々顔立ちがいいので、人気医師になっているようで、転職1年で給料が2倍に増えました。するとまた、浮気が始まっているみたいなのです」

紗代子さんは前回の浮気まで10年間専業主婦をしていましたが、2年前の浮気の際「夫に生活の鍵を預けるのはリスクが大きい」と41歳にして社会復帰。IT関連会社の正社員として働いています。

「私が31歳、夫が27歳の時に、友人の紹介で出会って授かり婚しました。医者揃いの夫の実家からバカにされたり“財産狙い”など言われましたけれど、勤務医は稼げない。勤務時間も不規則で私が専業主婦にならないと家庭が回せませんでした。でも娘も大きくなり、そろそろ自分の人生を生きたいと思うようになったのです。今回、浮気していたら、もう絶対に離婚です」

転職前の生活費は月5万円

紗代子さんの強い意思の背景には他の理由もあると思い、夫のことを詳しく聞きました。

「結婚してから“非医師”の私をバカにする。例えば、“大学の偏差値は15しか違わないけど、勉強量は1500倍違うから”とか、ニュースを見ていて何か質問され、答えられないと“ママは勉強できないから、こんなこともわからないか”とか。娘に対しても“パパがお医者さんって幸せなことだよ。自慢できるよ”と言うことも。あと仕事が忙しくなると不機嫌になり、私を無視して娘を猫可愛がりするなど、あげたらきりがありません」

あとは、お金をくれないこと。夫の実家が持っているマンションにタダで住んでおり、光熱費や通信費も夫が支払っている。とはいえ、現在夫から生活費として受け取っているのは10万円のみ。

「夫の転職前は5万円でしたから。足りないというと、“やりくりも主婦の仕事だろ”と。そのくせ、豆腐とか鶏胸肉、もやしなどを使うと“貧乏くせえ”と言い、ゴミ箱に捨てて、外に食事に行く。専業主婦時代は、独身時代の貯金を切り崩しながら生活し、絶望的な気持ちになっていました」

「もうパパと暮らすのは嫌だ」

それでも結婚生活を続けていたのは、「離婚したら娘の教育費が出せない」と思い込んでいたから。

「義両親がたった一人の孫である娘を愛しており“教育費は私たちがいくらでも出す”と言い、お小遣いもたっぷりくれる環境は魅力でした。夫の姉は独身の医師で、私に服やバッグの下がりをくれる。それに“医師の妻”である私が好きだったんですよ。でも、前はうらやましがられたのに、今は“大変ね”と同情される。あとは社会復帰してからは、“私もそれなりに稼げる”という自信がついた。いろんな意味で、もういいかなと。昔は夫のことを好きだったのに、モラハラやフキハラのターゲットになるうちに、愛情が消えました」

ここ数ヵ月前から夫の帰宅時間は遅くなり、休みの日も外出しがち。そして、紗代子さんにさらに冷たい態度をとるようになります。

「そして、生活費を渋り始める。請求すると“あなたも働いているんだから、ウチに家賃を入れてよ。もしくは相殺して”と言われたのです。それで愛情が冷めた。それを聞いていた娘が、“パパ、それはないんじゃない？ じいじとばあばに家賃払っているの？”と言ったら、“生意気なことを言うな！”と花瓶を床に叩きつけたんです」

娘はショックで泣きながら、「もうパパと暮らすのは嫌だ。ママも幸せそうじゃないから早く離婚してほしい」と言います。

財産分与や今後の養育費のことを考えても、相手を有責配偶者にして、離婚しなければならない。それには証拠が必要なので、夫の調査に入ることにしました。

◇医師になるには相当の努力が必要なこともわかるし、プレッシャーが大きいことや過酷な労働で大変だったことはよくわかる。しかし医師以外をバカにするスタンスでいると、いい医療ができるのだろうかとも感じてしまう。

では夫は本当に浮気をしているのか。紗代子さんの結論は。後編「「高卒と結婚できるか！」美容クリニックに転職した39歳夫、妻が三下り半をつけた本性」にて詳しくお伝えする。

【後編】「高卒と結婚できるか！」美容クリニックに転職した39歳夫、妻が三下り半をつけた本性