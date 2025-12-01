同じように打ってるのにミスが出る原因！ゴルフ上級者が解説

先日、気の合う友人とラウンドしていたら、「同じように打ってるつもりなのにフックがでたり、スライスがでたり。同じミスショットが続くならまだしも、なんでなの？」と質問されたので、少し考えてみたいと思う。

結論からいうと、同じクラブ、同じ構え、同じスイングであれば同じ打球が出るはず。だとすれば「同じように打っているつもり」の”つもり”の部分に答えがありそうだ。「同じクラブ」という部分はズレようがないので、「構え」と「スイング」について考えてみよう。

同じように構えている”つもり”

まず「構え」について。これが原因であるケースが1番多い気がする。私が友人のショットを見ている限り、ショットごとに構えが変ってしまっていることに気が付いていないように見受けられる。スタンスの幅、足の向き、腰のライン、肩のライン、ボールポジション（前後左右）、全てが一定でなければ打球の結果は変わります。

仮に「同じように打っているつもり」が本当に同じように打てているのだとすれば、なおさらだ。日ごろの練習で、調子のよい日の構えを写真にとるなどして正確にインプットしておくことが大切だ。また、練習場と違って様々な起伏があるため構えが変わりやすい点も忘れてはいけない。私が見ている限り、ビギナーゴルファーほど、わずかな傾斜を軽んじているようだ。５~１０ヤード曲がってしまうミスショットには数ミリのズレで十分であることを知らないのだ。

同じ体調でショットしている”つもり”

次に、体調が変わっている可能性もありえる。ラウンド後半にもなれば、どんな人でも筋力の弱い部分から順番に疲れが溜まってしまう。結果、パワーが出せなくなったり、可動域が変わってしまうためスイングが狂ってしまう。「同じように打っている」つもりが「同じように打てていない」のだ。この対処法は、ラウンド序盤からストレッチなどを行なって疲労を溜めないこと。アミノ酸などのサプリメントも有効だ。そして、疲労が溜まってしまってからのプランBなるものを用意しておいた方がいい。「フックが出だしたら少しアウトに上げてトップを高くする」とか「８割の力で打つイメージ」など分かりやすいものが好ましいだろう。

同じスイングで打てている”つもり”

最後は、そもそも同じように打てていない可能性について。「同じように打っているつもり」という人の話をよくよく聞いてみたら「アウトに上げて、上から打っている」みたいにザックリしたものばかり。そのときの重心の位置であったり、手首の角度などについて細分化できていないため、文字通り「つもり」で打っているだけなのだ。思い当たる人は、「同じように」のチェックポイントを増やしてみると精度が上がるはずだ。

岡田豪太

●おかだ・ごうた／1983年生まれ。20歳から30歳までプロゴルファーとして活動しミニツアーで複数回優勝を経験。現在はイベントの運営サポートやライターなど幅広くゴルフ界に関わる

