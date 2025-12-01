誰も知らない「戦争経済史」、戦中派の昭和史…戦争を深く知るための「必読新書５選」

戦後80年の今年、戦争に関する本が多く刊行されました。

あの戦争はなぜ起きたのか？

どのように戦費を調達したのか？

戦没者が多かった世代はその後をどう生きたのか？

現代新書でも、さまざまな角度から戦争に迫る本が出ており、大きな反響を呼んでいます。

ここでは、そのなかから５つの書目を紹介していきます。

小野圭司『太平洋戦争と銀行』

【読み始めたら止まらない!誰も知らない「戦争経済史」】

植民地経営から戦費調達、敗戦後の「清算」まで――

満洲、台湾、朝鮮、樺太、本土を、バンカーたちは決死の覚悟で駆けめぐっていた!

驚きのエピソード満載!

お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

国破れてバランスシートあり……

銀行員たちの血と汗と涙の奮闘記!

「本書では戦時銀行体制の中でも少し視点を変えて、「舞台裏」に焦点を当てる。

この「舞台裏」は多岐にわたる。地理的な場合もあれば、制度的、さらには業務的な周辺部分もある。具体的には植民地や占領地での銀行業、硬貨の造幣や紙幣の印刷、また現金の確保や輸送、銀行店舗の閉鎖・避難などだ。道草として、戦後の占領軍経費負担にも目を向けてみたい。

銀行員たちは勝利を信じて軍を支え、敵に追われながら軍の金庫番も務め上げた。そして終戦を迎えると、戦争で途方もなく膨らんだ有形・無形の負債の清算を余儀なくされる。彼らは敗北が明らかになっても、「信用維持」という銀行業に携わる者としての矜持を手放さなかった。さすがのアインチヒも、そこまでは思いもよらなかったであろう。

あちらこちらに散在する断片的な物語を繋ぎ合わせると、戦時に「国力の水増し」を担った銀行体制の新しい輪郭が浮かび上がる。この姿を辿りながら八〇年前の戦争、そして戦後を振り返ってみることにする」――「まえがき――国力水増しの舞台裏」より

〉〉記事を読む『なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」』

前田啓介『戦中派』

アイツが死んで、オレが生きた。誰にでもアイツがいた――。

戦没者が最も多かった1920~1923年生まれの若者たち。

青春を戦争に翻弄され、戦場で死の淵を覗いた彼らは、戦後、「なぜ死ぬのか」から「なぜ生きるか」への転換を強いられることとなる。死者という他者を内に抱えながら、高度経済成長の原動力となった数奇の世代の昭和史!

「一番割を食った世代」――安岡章太郎

「いかに生きるか、よりもいかに死ぬべきか、に心を砕いてきた」――中村稔

「私たち戦中派は、死の匂いの中で、死をめざして育った」――山田宗睦

「死者の身代りの世代」――吉田満

吉田満、古山高麗雄、山田風太郎、水木しげる、司馬遼太郎、山口瞳、安岡章太郎、遠藤周作、阿川弘之、三島由紀夫、山本七平、志垣民郎、杉本苑子、吉村昭、城山三郎、中村稔、吉本隆明、鶴田浩二、池部良、田村隆一、鮎川信夫、橋川文三、鶴見俊輔、矢内原伊作、中内功、塚本幸一、岡本喜八、安田武、渡辺清、千玄室、岡野弘彦、平井啓之、島尾敏雄、庄野潤三、向坊壽、辻邦生、北杜夫、山田宗睦……、彼ら戦中派が見た戦争、そして戦後とは?

【本書の内容】

・戦中派とは世代規定であり、自己主張である

・戦中派「コペル君」たちの豊かな生活

・吉田満たちの青春を伝える日記

・「いよいよ戦争がはじまりますかな」――開戦の日、そのとき彼らは

・生死を分けた徴兵猶予の停止

・「ああ、もう生きて帰れへんのや」――千玄室

・学生のズボンについた泥――出陣学徒壮行会

・そして新宿から誰もいなくなった

・あだ名は「お荷物」、医務室では「お得意さん」、戦場に出れば「敗残兵」――古山高麗雄

・中内功が体験した「人間の限界を問う飢餓」

・戦艦大和沈没後、吉田満はなぜ特攻を志願したか

・「日本は決して『自由』も『平和』も獲得していない」――山田風太郎

・遠藤周作が感じた1964年東京五輪後の「空虚感の苦しさ」とは

・古山高麗雄、安岡章太郎、安田武らの忘れがたい友人

・学徒兵のやり直しだった三島事件

・戦中派が作った勤勉システム

・戦中派の「サバイバーズ・ギルト」

・死んでなお続く物語

・「戦友会」という曲

〉〉記事を読む『戦争で一度死に、終戦直後から高度経済成長の原動力へ…「生き残った罪悪感」を抱えて生きた「戦中派」が語る日本社会』

一ノ瀬俊也『〈国防〉の日本近現代史』

この国は何から何を守ろうとしてきたのか?

不平士族の反乱、日清・日露戦争、太平洋戦争、朝鮮戦争、60年安保、東日本大震災――。

ロングセラー『日本軍と日本兵』の著者が、150年におよぶ軍事と日本社会の関係をわかりやすく解説!

【本書の内容】

●明治政府の「徴兵制」と民衆たち

●士族や農民たちを抑え込んだ内なる〈国防〉

●明治の指導者たちは朝鮮半島をどのように見ていたのか

●海軍と陸軍、それぞれの思惑

●帝国国防方針の想定敵国

●米騒動に対する武力行使

●銃後国民の「口封じ」と国防婦人会

●なぜ早く降伏できなかったのか

●本土決戦が実現していたら、国民の生命は…

●日本政府が「戦争放棄」を受け入れた理由

●朝鮮戦争と「基地国家」日本

●60年安保と自衛隊の「歴史」研究

●非核三原則と日米密約

●冷戦終結後の海外「派兵」

●大規模災害や無差別テロも国防の課題に

〉〉記事を読む『国防とは「何から、何を」守るのか 近現代150年の歴史をまとめた決定版が誕生！』

辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』

日本はどこで間違えたのか?

掲げた理想はすべて誤りだったのか?

「大東亜」は日本をどう見ていたか?

戦後80年、今こそ問い直す「私たちにとっての戦争」とは。

『「戦前」の正体』の著者が、右でも左でもない「われわれの物語」を編みなおす

現代人のための新・日本近現代史!

「日本の過ちばかりを糾弾することでも、日本の過去を無条件に称賛することでもない。過ちを素直に認めながら、そこに潜んでいた“正しさの可能性”を掘り起こす、言い換えれば「小さく否定し、大きく肯定する」語りを試みることである。それこそが、われわれの未来につながる歴史叙述ではないだろうか。

本書は、そのようにしてあの戦争を現在につながる大きな流れへと接続し、「われわれ」の物語を創出するための試みである。」 ――「はじめに」より

【本書の内容】

●日中戦争を「支那事変」と呼んだ背景

●「ペリーこそ戦犯」と主張した石原莞爾

●「アジア・太平洋戦争」か、それとも「大東亜戦争」か

●米英との「協調外交」は可能だったのか

●南部仏印進駐という「大失敗」

●近衛文麿の「知られざる慧眼」

●東条英機による「史上初のアジア外遊」

●「油田地帯」パレンバンの現状

●ジオラマ化された「日本の強制労働」

●南京大虐殺記念館の「意外な実態」

●「大東亜共栄圏はプロパガンダ」か ……ほか

〉〉記事を読む『「あの戦争」は何だったのか…戦後80年、「私たちの物語」としての「戦争」を語り直すために必要なこと』

貴志俊彦『戦争特派員は見た』

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……

何が写され、何が写されなかったのか?

兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉

「太平洋戦争勃発の際、ハワイでの奇襲攻撃は知っていても、その数時間前に日本軍の銀輪部隊(自転車部隊)がマレー半島を南下し、戦争勃発の引き金となった事実は、少なくとも日本では風化された記憶になっている。

一方で、戦争の被害を被ったマレーシアやシンガポールでは、こうした戦争の記憶は、学校や博物館だけでなく、家庭内でも継承され続けている。戦争に関する記憶のギャップは著しい。

世界で戦争や紛争が続く中、私たちにとって「戦後」とは何なのだろうか。

果たして、戦争の記憶を継承することはできるのか。

特派員たちは現場で何を見たのか。

ひとりひとりの仕事と人生を追うことで、知られざる「戦争の実態」が見えてくる」――「プロローグ」より

〉〉記事を読む『「これが最後の通信になるかもしれません」…日本軍兵士からは見えなかった「もうひとつの戦場」』

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」