地震の神が怒り、土佐が沈んで海に…『日本書紀』が伝える「最古の巨大地震」の壮絶な中身

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

本記事は、『日本史を地学から読みなおす』(鎌田浩毅・著)を一部抜粋・再編集したものです。

日本最古の地震災害の記録

地震、噴火、津波、台風など、日本は⼈が住み着くはるか前からさまざまな自然災害の被害を受けてきました。文字で記録が残せる時代になると、人々は災害の記録を書き残すようになりました。

日本における地震被害の記録として、その発生場所や被害をきちんと確認できる最古の地震は、599年に大和（現在の奈良県）で発生した「大和地震」です。日本最古の歴史書のひとつである『日本書紀』に記載されています。

『日本書紀』は全30巻からなる歴史書で、720年ごろ（奈良時代）に完成したといわれています。天地開闢から神代（神の時代）、そして初代天皇である神武天皇から第41代天皇である持統天皇までの各時代の出来事が記載されています。

第33代天皇である推古天皇が即位した593年から、平城京（奈良県）に都が置かれる710年までの時代を「飛鳥時代」とよびます。飛鳥時代に入ってもまだ古墳はつくられており、飛鳥時代と古墳時代は一部重なっています。古墳時代後期に飛鳥時代が始まったともいえます。

大和地震が発生した599年ごろは、国家としての日本が形成されてきた時代です。当時、皇室の祖先といわれる「大王」の下に、各地の有力な豪族（地方の権力者一族）たちが集まり、大和（奈良県）に「大和政権」をつくっていました。

大和政権では当初、大王と豪族たちが合議制で政治をおこなっていましたが、次第に大王を中心とする中央集権的な組織へと変わっていきます。7世紀ごろに、大王は「天皇」とよばれるようになりました。

『日本書紀』の22巻には、大和地震について、このように書かれています。

「推古天皇7年4月27日、地震が発生し、建物がことごとく倒壊した。天皇は四方に命じて、地震の神を祭らせた」（現代語訳）

推古天皇7年4月27日は、西暦599年5月28日にあたります（グレゴリオ暦を遡って適用）。当時は、地震のメカニズムについてもちろん何もわかっていません。人々は地震を神の仕業と考えていましたから、地震発生後には、神に祈ることでその怒りを鎮めようとしました。

大和地震については、大和（奈良県）で発生したこと、そして、多くの建物が倒壊する被害が出た大きな地震であることはわかりますが、それ以上のくわしいことはわかりません。これが日本で発生した地震被害の最古の記録です。

南海トラフ地震の最古の記録

『日本書紀』には、大和地震のほかにも、30以上の地震が記録されています。『日本書紀』に記載されている地震記録の中から、もうひとつだけ紹介したいと思います。それは、684年に発生した「白鳳地震」です。

『日本書紀』の29巻では、白鳳地震の被害について、「山が崩れ、河が涌いた」「諸国の郡の官舎、百姓の倉屋、寺塔、神社が多く倒壊した」などと書かれています。「河が涌いた」とは、液状化現象を指す可能性があります。

「伊予（愛媛県）の温泉がうもれてお湯が出なくなった」や、「土佐（高知県）の広範囲の田畑が沈んで海になった」など、大地震による地盤変動の影響と思われる記述もあります。そして、「こんなに大きな地震は未だかつてなかったと、老人が言った」とも書かれており、かなりの巨大地震だったことがうかがえます。

さらに、土佐の役人からは「大津波が押し寄せて、貢ぎ物を運ぶための船が多数流されてしまった」との報告があったと書かれています。これは日本最古の津波の記録です。

四国を中心に広い範囲で地震や津波の被害が発生したと『日本書紀』に書かれているため、あることが推測されます。それは白鳳地震が「南海トラフ巨大地震」の最古の発生記録であるということです。

南海トラフ地震は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込むことによってできた南海トラフを震源域とする地震です。東西に長い南海トラフでは、巨大地震を発生させる震源域が、大きく3つに分けられます（図「南海トラフ沿いで周期的に起きる巨大地震と３つの震源域」）。

どの震源域で地震が発生したかによって、それぞれ「東海地震」、「東南海地震」、「南海地震」とよばれます。なお、白鳳地震は、四国沖を震源とする南海地震だったと考えられています。

これら3つの震源域は、ときに2つあるいは3つが連動しながら、およそ90年から150年の間隔で繰り返し巨大地震を発生させています。白鳳地震も地震の規模を示すマグニチュードは８以上だったと推定されています。

東海地震、東南海地震、南海地震は、それぞれ単独でも巨大地震となりえますが、3つの震源域がすべて連動して揺れた場合には、超巨大地震となって広範囲に地震と津波の甚大な被害をもたらします。南海トラフ地震はこのあとも日本の歴史にたびたび登場し、各時代の人々を苦しめることになります。

大昔の地震の規模は、どうやって推定する？

地震そのものの大きさ（規模）をあらわすマグニチュードは、地震計によって観測された地震の波形データから求めることができます。地震計が設置されていなかった時代の地震については、当然、現在のやり方で正確にマグニチュードを求めることはできません。そこで、地震のデータがない過去の地震については、地層に残る津波や液状化の痕跡、建物の被害状況などから、震度や地震の規模を推定することになります。

地震の規模と震度の関係については、すでにデータが蓄積されています。そのため、各地の震度がわかれば、逆算で、その揺れを引き起こした地震の震源地や規模をある程度推測することができます。

たとえば、歴史書などに残された建物の被害状況などから、ある地域の震度が6程度で、少しはなれた別の地域の震度が４程度だったと推測されると、地震の規模がＭ7程度だったことなどがわかるのです。

津波においても同様です。地震の規模とそのときに発生した津波の高さのデータが蓄積されています。それを利用すれば、各地を襲った津波の高さから、地震の規模を逆算できます。

＊ ＊ ＊

