全国高校サッカー選手権が来月２８日に開幕。静岡県代表として浜松開誠館が３年ぶりに出場する。「しずおか報知」では、同２９日の１回戦で九州文化学園（長崎）と対戦するメンバーの横顔を「赤い稲妻」と題して、連載で紹介する。

＊＊＊＊

岩瀬は１８３センチの高さを誇る大型センターバック。２年生の礒辺舜也とコンビを組み、ゴール前を守ってきた。「シュートブロックには自信があります」。初優勝した今夏の県総体は計５試合で失点は０。秋の県選手権も４試合でＰＫによる１失点と、チームの堅守を支えている。

出身は東京で、小学生時代は西原少年サッカークラブに所属。静岡学園のストライカー・佐々木雄基や、藤枝東の司令塔・泉孝太郎と一緒にプレーしていた。中学では全員が違うチームに分かれたが、連絡は取り合っていた。そして「２人が静岡県の高校に行くと聞いた」ことが、進学先に開誠館を選んだ大きな理由だった。

その静学には県総体準決勝で、藤枝東には県総体と県選手権のファイナルで戦って勝った。「俺らの分まで頑張れ、と２人には言われています」と笑う。

チーム初の県２冠達成も「まだスタートラインに立っただけ」と油断はない。最終ラインからチームを盛り上げる。（里見 祐司）

◆岩瀬 琢朗（いわせ・たくろう）２００７年５月１９日、東京都生まれ。１８歳。サッカーは４歳から。前所属はＦｏｒｚａ０２。１８３センチ、７３キロ。血液型不明。家族は両親と兄。