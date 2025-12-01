第７８回鳴尾記念・Ｇ３は１２月６日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。昨年までは６月初めに芝２０００メートルで行われていたが、今年から施行時期と距離が変更となった。

グランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は前走のチャレンジカップで２着。最後は勝ち馬の決め手に屈したが、昇級初戦を考えると中身の濃い内容だった。５歳でもまだキャリアは８戦しかしておらず、馬もまだまだフレッシュだ。意欲的に追い切りもこなしていて、態勢は整っている。きょうだいにヴィルシーナやシュヴァルグラン、ヴィブロスがいる良血馬が完全に開花する。

オールナット（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）は、チャレンジカップの勝ち馬。馬群をさばいて抜け出してきた脚は見事だった。以前よりも末脚に磨きがかかってきた。こちらはジャパンカップを勝ったショウナンパンドラの弟で、伸びしろはまだまだある。重賞連勝も可能だ。

ウエストナウ（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）は不振が続いていたが、ひと叩きされて臨んだ前走のアンドロメダステークスで鮮やかに復活した。もともとがデビュー２戦目の昨年の京都新聞杯で２着になった素質馬で、軌道に乗れば重賞でも好勝負できる。

ドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）はホープフルステークス勝ちの実績馬。芝は昨年の札幌記念（１０着）以来となるが、調教の動きは良好で、状態の良さを生かせれば上位進出も考えられる。