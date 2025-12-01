「この人なら、じいさん、ばあさんになってもやっていけると思いました」──今から約26年前、山瀬まみ（56）は結婚会見で、将来の伴侶として選んだ年下の俳優・中上雅巳（53）への想いを笑顔でそう明かしていた。

【写真】〈休養前に目撃されていた山瀬まみのホッソリ姿〉ジーパンは膝のかたちがわかるほどで、スタッフが身体を気遣っているようだった

来年、芸能生活40周年を迎える山瀬は、「ホリプロスカウトキャラバン」でグランプリを獲得し、1986年に16歳でアイドル歌手として芸能界デビューした。その後、元祖バラドルとしてバラエティ番組でも活躍を見せ、1997年から25年間、『新婚さんいらっしゃい！』（朝日放送テレビ）のアシスタントとして長寿番組を支えてきた。ところが今年3月、山瀬は休養を発表する。芸能プロ関係者が語る。【前後編の前編】

「山瀬さんは10月に復帰したラジオ番組で『子宮体がん』を患い、3月に全摘出の手術を受けていたことを明かしました。手術中に脳梗塞を発症してICU（集中治療室）に運ばれ、医師からは『言葉を話すことはない』と、家族に伝えられることもあったそうです。当初は休養から2カ月で仕事に復帰する予定でしたが、脳梗塞の発症で時間がかかりました」

術後、意識を取り戻した山瀬は懸命にリハビリに励み、体の麻痺もなく、奇跡的な復帰を果たした。その7カ月間、病魔と向き合う病床の妻を支え続けたのが夫・中上だった。

「以前にも増して仲が良い」

1999年に結婚以降、中上は映画やテレビドラマなどにも出演していたが、2015年以降は露出が減っている。その状況からか、過去には別居疑惑が噂されたこともあった。前出・芸能プロ関係者が語る。

「山瀬さんは主にテレビで、中上さんは舞台を中心に活躍してきました。中上さんのテレビ露出が減るなかで、山瀬さんがこれまで話していた夫婦仲に関するエピソードもなくなっていきました。こうしたことから、マスコミのあいだでは不仲説が浮上したこともあったようです。しかし、2人は今でも"まみちゃん""雅巳くん"と呼び合うほど円満です。以前にも増して仲が良いとも聞きます」

中上は闘病を続ける山瀬と向き合い続けた。

「中上さんは頻繁に病室へ通って、山瀬さんを勇気づけ、リハビリなどをサポートしていたそうです。退院後は体力が回復するまで山瀬の食事を作り、通院にも同伴していました」（同前）

11月上旬に医療施設で、仲睦まじい2人の様子を目撃した人物が語る。

「病院付近を帽子にマスクをした山瀬さんがゆっくりと歩いていて、中上さんも一緒でした。彼は山瀬さんの後ろを付かず離れずの距離で歩いていて、付き添いには慣れたように見えました」

人生の危機を乗り越え、ゆっくりと歩幅を揃える夫婦は、前を向いて歩き始めていた──。続編では闘病を支えてきた中上が語った「夫婦の近況」について詳報する。

（後編につづく）