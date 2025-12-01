福岡県田川市の私立「松原保育園」で、保育士10人が園児に虐待などの行為をしていた事件。8月に懲戒解雇されていた保育士・中村麗奈容疑者（25）は11月19日、福岡県警に傷害と暴行の容疑で逮捕された。取材に応じた中村容疑者の夫は、「麗奈は園でいじめられ追い詰められていた」と主張。虐待行為の大半を占めたという給食時間の虐待の実態とは--。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】中村麗奈容疑者（25）の保育園在籍中と、取材に応じた夫。保育園の玄関には厳重な張り紙が

今後は「完食義務の廃止」

園を運営する社会福祉法人『松原福祉会』は11月20日、虐待行為に関する改善報告書を公表。園に防犯カメラを設置した6月から約2か月間で、100件を超える虐待を含む不適切事案が記録されていたとし、その多くは給食の時間に行われていたという。全国紙社会部記者が語る。

「1974年に認可された松原保育園は、ベテランの保育士も多く、子供に言うことを聞かせるために強く言ったり行動を促すような伝統があったと言います。

園では『残さず食べましょう』という呼びかけをしており、それがエスカレートして保育士が『無理やり食べさせても構わない』と誤解するようになったと分析されている。今後の対策として、『給食の完食義務の廃止』を掲げています」

中村容疑者の逮捕容疑も、まさに給食の時間中に行われた虐待行為だった。自身も栄養士として2023年から1年間松原保育園で働いていた中村容疑者の夫は、「やっぱり、手をあげてはダメ。麗奈は悪いことをしたし、それは大前提」とした上で、こう主張する。

「麗奈は（逮捕当時）5歳児クラスで、一番大変なクラスやった。子供は言うこと聞かず反抗もするし、わかった上で他の子に意地悪もする。

ウチは、給食は最後まで食べましょうっていうスタイルやった。そういう時に、腕握ってもアウト、口にあーんって入れてやるのもアウトとなったら、難しいよ。それを相談できるような環境はなかった。

水遊びの際に、子供がほかの子供を水の中に引きずり込んで、溺れかけたっちゅうこともあってん。そういう時にダメだよー、で話聞くと思います？ そういう状況やったら『何しよんねん！』って怒って、引っ張り上げないかんでしょ。でも、それで虐待って言われたら、はぁ？ ってなるでしょ」

そして、「業界全体で、虐待の線引きを決めなあかんと思う」と主張したのだった。

「何をしたのか全部言ってほしい」

保護者にとって子供に手をあげられる環境はたまったものではないだろう。「2歳の子と5歳の子を預けている」という女性が語る。

「園の説明に納得はしてないです。先輩たちがしてたけん、麗奈先生もしよったんじゃないかなと思っちょる。麗奈先生が悪いけど、園全体、おった先生たちが悪い。（懲戒解雇された2人以外の）残りの8人の先生が何してたんか、全部言ってほしい。

園長が変わって働きにくくなったってことは、先生方がめっちゃ保護者に言うんですよ。でも、職場の悪口を保護者に言うっておかしくないですか。上司が変わって働きにくくなって、それで辞めてったんだと思います。上の子も、おでこを押されたとは言っていた。

何をしたのか全部言ってくれないと、安心して子供を預けられない」

ある平日の午後、子供らが帰った後に園長に話を聞くため保育園を訪れると、職員が「（園長は）いません。何も話すことはありません」と対応するばかりだった。

何よりも、子供が安心して保育を受けられる環境が整うことを祈るばかりだ──。

（了。前編から読む）