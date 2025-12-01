親が持ち家に住み、十分な年金があっても、突如として生活が立ち行かなくなるケースがあります。深夜に母からSOSを受けた男性が直面したのは、想像もしない事態でした。トラブルを未然に防ぐために家族ができる対策とは？

8ヵ月ぶりの実家で直面した「冷蔵庫が空っぽ」

「先日、夜中に母から電話が来て『お腹が空いた、助けて』と泣いているんです。最初は寝ぼけているのかと思いましたが、母の声の震え方が尋常ではなかったので、一大事だと直感し、始発電車で実家に向かいました」

都内のメーカーに勤務する佐藤健一さん（55歳・仮名）。実家は電車を乗り継いで5時間ほどの地方にあり、帰省するのは年に1、2回ほどだといいます。

すでに父は他界し、実家には82歳になる母、佐藤良子さん（仮名）が1人で暮らしています。 「最近のことでいえば、心配なのは『お金が足りているのか』ですよね。物価高なので」と健一さん。良子さんの年金は月額約15万円程度だといい、また持ち家なので、決して生活に困窮する金額ではありません。だからこそ、「お腹が空いた」と連絡があったときは、「騙されて一文無しにでもなったのではないか」と危惧したといいます。

実家に着き、家にあがると、母の良子さんは痩せこけ、呆然とリビングに座り込んでいました。さらに冷蔵庫を開けると、中は空っぽ。調味料以外に食料が何ひとつありません。 何か口に入るものは……と探してみるものの見当たらず、まずは急いでコンビニでおにぎりを買ってきました。良子さんはそれをむさぼるように食べたといいます。

「落ち着いてから話を聞くと、通帳とキャッシュカードはあると言うんです。でも『銀行に行ってもお金を引き出せない』の一点張り。不審に思って通帳を見ると、残高は数百万単位でありました。年金も振り込まれている。さらに話を聞くと、どうも暗証番号を完全に忘れているようで」

健一さんは母を連れて銀行へ向かいました。そこで窓口の行員が本人確認をしようとしても、良子さんは自分の生年月日すらあやふやな状態。会話が成立せず、明らかに認知能力が低下していると判断されました。

「私が息子だと身分証を出して説明しても、『ご本人様の意思確認ができない以上、引き出しには応じられません』と断られました。不正引き出し防止のためだと頭ではわかっていても、目の前に困っている親がいるのに、自分のお金すら使えない。母は『私の大切なお金なのに』と子どものように泣き叫ぶし、行員もお手上げ状態で……。結局、その日は私が自分の財布から当面の生活費を出し、食料を買い込むしかありませんでした」

認知症で「資産凍結」…家族が打てる事前の対策とは

佐藤さんの事例は、決して特別なものではありません。高齢化が進む日本において、認知症による資産凍結のリスクは誰もが直面しうる問題です。

内閣府『令和6年版高齢社会白書』によると、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されています。認知症により判断能力が低下すると、原則として預金の引き出しは困難になります。 解決策として「成年後見制度」がありますが、手続きに数ヵ月を要し、専門家への報酬等のコストも発生するため、緊急時の対応としてはハードルが高いのが現実です。

しかし、「認知症になったら絶対に引き出せない」と諦めるのは早計かもしれません。全国銀行協会は2020年に指針を示し、「まずは窓口で相談を」と呼びかけています。戸籍謄本などで親族関係を証明し、入院費や介護費の請求書があれば、本人の生活費として引き出しに応じてもらえるケースがあるのです。 以前は対応が分かれていましたが、現在は柔軟な対応が期待できます。ただし、これはあくまで緊急対応であり、継続的な利用にはやはり後見制度などが推奨されます。

だからこそ重要になるのが、元気なうちに行う「事前準備」です。大手金融機関では、以下の手続きを推奨しています。

▼代理人キャッシュカードの作成

生計を同一にする親族などが利用できるカードを発行します。これにより、代理人がATMで現金を引き出すことが可能になります。ただし、1日あたりの引き出し限度額（通常50万円程度など）の制限があります。

▼代理人指名手続（予約型代理人サービス等）

あらかじめ将来の代理人を指名して銀行に届け出ておく制度です。これを行っておくことで、本人が認知症などで手続きできなくなった際、指名された代理人が窓口で、ATMの限度額を超える金額の引き出しや定期預金の解約などを行えるようになります。

また、銀行手続きだけでなく、保険での備えも有効です。「指定代理請求特約」を付加した保険であれば、認知症診断時に家族が保険金を請求でき、当面の介護費用に充てることで、子どもへの金銭的負担を回避できます。

親とお金の話をするのは気が引けるかもしれません。しかし、事前に対策を講じておけば、結果として親自身の生活と尊厳を守ることにつながります。

「こんなことなら、母が元気なうちにもっと話し合っておくべきでした。結局、今は家庭裁判所に『法定後見制度』の申し立て手続きを進めていますが、診断書や財産目録などの書類集めだけで一苦労です」

［参考資料］

内閣府『令和6年版高齢社会白書』