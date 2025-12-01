“1億円突破”＆“誇れる2冠”を達成 高橋彩華は課題克服のオフへ「年間2、3勝も見えてくる」
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞今年6月の「宮里藍サントリーレディス」で3シーズンぶりとなる通算2勝目を挙げた高橋彩華は、最後を締めくくるメジャー大会をトータル3アンダー・9位タイで終えた。5年連続6度目の出場となる大会で、2021年（5位）、23年（2位）に続く3度目のトップ10入り。一見、好相性にも思えるが、本人は「パッとしない1週間。難しい」と苦笑いだ。
【写真】最後は恒例フラワーシャワー締め！
「グリーンが好きになれない」というのが、その理由。慣れぬ高麗グリーンに加えて、傾斜も厄介なのが、しっくりとこない。とはいえ、4日間のパット数は全体7位タイの『27.50』。それでも、「もったいないプレーが多かった」と、そこを“伸ばしあぐね”の原因と考えている。今年はひさびさの優勝も手にし、その“特典”で8月の海外メジャー「AIG女子オープン」（全英女子）にも出場。華々しい1年になったが、こちらもやはり100点とは言えない表情だ。「それ以外で優勝争いに入れなかった」。トップ10入りはこの試合で12回目、メルセデス・ランキングも5位で終えたが、「複数回優勝」を目標に掲げてきた27歳にとっては、不完全燃焼の気持ちも強い。だが誇れる勲章も2つ手にした。『75.3030％』のパーオン率と、『90.2525％』のパーセーブ率はツアー1位の数値。これについては、よろこびと驚きが入り混じった様子だ。「今年はボギーを少なくするのが課題でオフも取り組んだので、（パーセーブ率は）結果につながった。でも、（パーオン率は）そんなに乗せてない印象…なんなら『曲げたな〜』という印象が強いくらい」。ただこの反省は、生命線となる2打目以降のショットに、まだまだ伸び代があるという裏返しとも言える。攻守において重要なスタッツを押さえたことで、安定感につながったのは事実。「来年は（ミスの）範囲が狭められるようにオフに振りこみます」。さらなる向上を目指す冬になる。さらに本人が大事にしたいスタッツとして「パット」を挙げる。「ショットは（数字を）キープして、パターのランクが上がれば、年間2勝、3勝も見えてくる」。今季のパット数はパーオンホールが『1.8121』の32位、1ラウンド当たりが『29.8364』の49位。ここが課題になる。長年、目標の1つにしてきた単年シーズンでの「1億円突破」は叶えた（1億1077万6427円＝4位）。もう1つ掲げてきた「複数回優勝」の実現へ向け、さらなる進化を求める冬を過ごす。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
