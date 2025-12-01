12月1日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……射手座

どんな難しい課題に直面しても、前向きに挑戦するパワーが湧いてくる日。たくさんの人の力が必要なときは、あなたのほうから積極的に声をかけてみましょう。あなたの熱意は、きっと周りの人たちの心を動かし、力強い協力を引き出してくれます。

★第2位……獅子座

今日は、異性の笑顔を引き出す力が高まっています。相手がどんなことに喜びを感じるのかをイメージして、行動に移してみて。あなたの気遣いや工夫が、相手の心をしっかりつかみます。二人で笑い合う時間が、忘れられない思い出になるでしょう。

★第3位……牡羊座

あなたの持つパワーが最大限に引き出される日。まずはタスクのリストアップを。一日の流れがクリアになるだけで、驚くほど集中力が高まります。一度スイッチが入れば、まるでゾーンに入ったかのように、周りの音が聞こえなくなるほど作業に没頭できそうです。

★第4位……水瓶座

今日は、いつもと違う場所や雰囲気の中に恋のチャンスが広がっています。デートでも初めての体験や場所を選ぶことで、新鮮な魅力が輝き出すはず。驚きやときめきに素直に反応する、その無邪気な表情が相手の心をとらえて離さないでしょう。

★第5位……双子座

最近ご無沙汰している人がいたら、思い切ってあなたから連絡をとってみましょう。大げさな用事がなくても大丈夫。たった一言の「元気？」や、ちょっとした近況報告でも、お互いの元気を確かめ合える、特別な時間になります。