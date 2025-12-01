¤µ¤ó¤Þ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù»²Àï¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¶õµ¤¡×¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤Î¹æµã¤òÊÛÌÀ
¤¤ç¤¦1Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°20¼þÇ¯SP¡Ù¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬½Ð±é¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿2008Ç¯¤Î¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆâ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤ó¤Þin¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¥Á¡¼¥à(Ì¾ÁÒ½á¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢µÆÅÄÎµÂç)¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¥Á¡¼¥à(ËÙÆâ·ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢EXIT)¤ÎÂÐ·è¡£
Ì¾ÁÒ¤é¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍè¤¿!¡×¤È¶½Ê³¡£°ÊÁ°¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤¬»Ê²ñ¤·¤¿¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎAD¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î»þ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤òAD¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÊ¿¾ì¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¹æµã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÊÛÌÀ¤¹¤ë¡£
4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ó(¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö30¡¢40Âå¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆâ¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â»Å»ö¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï²¿¡ó?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï¤º¤Ã¤È»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â²òÅú¤¹¤ë¡£
5th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤ò²Î¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ëÌäÂê¤â¡£¸¶ÅÄ¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¡È¥À¥á¤Ç¤¹¤è!¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ç¤¤¿(¾Ð)¡×¤È¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó!! ¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¤óÌ´ÎóÅç!!¡Ù¤Ï¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡Ù¡ØHEY!HEY!HEY!¡Ù¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹½Ð±é¡£¤³¤ÎÃæ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¡¢¸åÇ¯¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¥Á¡¼¥à(Ì¾ÁÒ½á¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢µÆÅÄÎµÂç)¤È¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¥Á¡¼¥à(ËÙÆâ·ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢EXIT)¤ÎÂÐ·è¡£
¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎAD¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î»þ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤òAD¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÊ¿¾ì¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤µ¤ó¤¬¹æµã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÊÛÌÀ¤¹¤ë¡£
4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡ó(¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö30¡¢40Âå¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆâ¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç¤â»Å»ö¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï²¿¡ó?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ï¤º¤Ã¤È»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â²òÅú¤¹¤ë¡£
5th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤ò²Î¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ëÌäÂê¤â¡£¸¶ÅÄ¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²Î¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢½é¤á¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¡È¥À¥á¤Ç¤¹¤è!¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Í¥¿¤Ç¤¤¿(¾Ð)¡×¤È¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2008Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó!! ¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¤óÌ´ÎóÅç!!¡Ù¤Ï¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡Ù¡ØHEY!HEY!HEY!¡Ù¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹½Ð±é¡£¤³¤ÎÃæ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤¬¡¢¸åÇ¯¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó