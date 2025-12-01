この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。

■これまでのあらすじ

過去に付きまといをされて男性恐怖症になった娘。18歳になった娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対しつつも娘の想いを理解しようとしていたが、若い子を手なずける手法があることや、世間では年の差恋愛が認められていないことを痛感し、不安が再燃する。



あの2人に今後どう対応すべきか

娘に何が…？また…？娘とその年上の彼氏にどう対処したらいいか答えが見つからず、迷い続ける母。しかしその帰り道、娘が突然抱き着いてきて「誰かついてきてる」と言います。まさか、また付きまといが…？もはや年の差云々で悩んでいる場合じゃない、差し迫った問題が起きようとしていました。



著者：蟹乃 まよ (KADOKAWA)

