Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの須藤大輔監督（４８）は３０日、牧之原市内で行われたファン感謝祭に参加した。来季Ｊ２の横浜ＦＣなど複数クラブからオファーが届いているが、来季去就については触れなかった。

前日の最終節・山形戦（１●２）から一夜明けてのイベント実施。会場に集まった約５００人のサポーターに向けて指揮官は「ホーム最終戦のサポーターの数を見ても分かるように、このクラブが静岡での立ち位置を少しずつ確立してきた」と力を込めた。クラブ本拠地の平均入場者数が５０００人を突破したことに触れ、ファンに感謝した。

さらに、「魅力的なサッカーを発信し続けるだけでなく、結果も伴わせなければならない。しっかりした土台をつくり上げ、昇格を目指せるフェーズに入ってきたのではないか」と今後への手応えを口にした。

〇…クラブ主催のファン感謝祭は、廃校となった小学校を活用した施設で行われた。サイン会のほか、体育館ではちびっ子参加の玉入れなど３種目の対決を実施した。９月に牧之原市などに被害をもたらした台風１５号の災害復興支援企画として開催。選手のお絵かきや書道作品も募金の対象となった。島田市在住の小野舞雪さんの息子・立喜くん（４）は「おもしろかった。岡沢選手に玉入れの時、遊んでもらいました」と、充実した様子だった。