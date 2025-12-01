あえての果汁20％。エキナカで出会った「青森りんごジュース」のすっきり感がやみつきになる美味しさ...。《編集部レビュー》

JR東日本の自販機を中心にドリンクを販売している「acure＜アキュア＞」。季節限定商品も多く、つい気になって購入してしまう人も多いはず。

この秋の注目は、10月14日に発売を開始した「青森りんご 20%」。新しく誕生した一杯です。

果汁20％と聞くと、どこか物足りなさを感じてしまうような......。しかし、そんな先入観を覆す、美味しさが待ち受けていました。

食事にも合うすっきり感......

「青森りんご20%」は、青森で育てられた複数品種のりんごを使った、果汁20％のジュース。

青森りんごを使用したシリーズは"果汁100%"が主流でしたが、あえて果汁を20％に。物価高の影響で価格改定が増えている中、青森りんごの美味しさを手頃な価格で味わえます。

これまでの果汁100%ジュースと比べると、若干白みが強い印象。透明感がありながら濁りも見られ、これは本物の証です。

キャップを開けると、サッパリとした甘い香り。幼い頃に食べた、すりおろしりんごを彷彿とさせるような......。

味わいを確かめるべく、いざ実飲。

舌の上にとろりと優しく乗っかる、丸みを帯びた口当たりに、一口目から衝撃が......！

ジュースを飲み終えた後のちょっとした罪悪感や、口に残る重たい甘さがまるでないんです......。

果汁100%ジュースよりも、むしろスッキリと飲めてしまいます。食事にも相性の良いジュースだと感じました。

ゆっくりと余韻を楽しむように飲んでみると、食べごろのりんごを贅沢に搾ったような芳醇さが口に広がります。果実感はしっかりありつつ、この飲みやすさは今までにないバランスの良さ......。

疲れてゴクゴク飲みたい日にも、ほっと一息つきながらゆっくり飲みたい日にも、どんなシーンにも合います。

20％という数字を疑う前に、まずは飲んでみてほしい......！

すっきりさわやかなりんご感は、リピ買い必至です。

価格は170円。

JR東日本のエキナカにあるアキュアの自販機、アキュアの公式オンラインストア、JR東日本エリアの「NewDays」や「NewDays KIOSK（一部店舗を除く）」などで購入できます。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな