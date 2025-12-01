※2025年10月撮影

トップ画像は南流山駅から北東に700メートルほどの東福寺参道。奥に見える階段を上って山門をくぐれば境内。

ここには庚申塔がたくさん列んでいます。筆者は江戸時代の庚申塔が好きです。電気のない夜、静けさの中で決して豊かとは言えない庶民たちは、何を願ったのでしょうか。

※2025年10月撮影

早速庚申塔をじっくり眺めます。一番左は庚申塔ではありません。2つ目は青面金剛が邪鬼を踏んでいます。高さは、123cm。ショケラ（女性、多くの場合髪を摑まれています）と、宝剣も見えます。下部には「お約束」の3猿（見ざる 聞かざる 言わざる）。右側には「延享四丁卯天十一月鰭ヶ崎」と刻まれています。

1747年、278年前です。鰭ヶ崎の人々は初冬に何を念じて夜を明かしたのでしょうか。

※2025年10月撮影

その右、やや小ぶりで「青面金剛」と文字が刻まれた庚申塔は高さ103cm。上部には「日」「月」と中央刻まれた不思議な文字は「種子」と言って、密教で仏を表す梵字です。この文字は「青面金剛＝ウーン」を表しています。サイドに「寛政七年」とあり1795年です。その右の少し大きい塔は高さ113cm。「青面金剛」と文字が彫られ上部には「日」が二つ、間に「ウーン」。2基とも基部には3猿。

左の塔の右側面には「下総国葛飾郡鰭ヶ崎邑」と刻まれています。「邑」は村です。手前の塔には「安永三甲午歳」とあるので1774年です。

※2025年10月撮影

下の写真、左端は「庚申塔」と文字が彫られています。側面に「文政十二年」とあるので1829年です。

さらに3基、青面金剛像が刻まれた庚申塔が列んでいます。

※2025年10月撮影

左は像が最も綺麗に残っています。元文元年（1736年）十月と刻まれています。真ん中は、青面金剛像が傷んでいますが上部の「日」や「月」はとても綺麗に残っています。これは享保16年（1731年）11月の日付が刻まれています。

※2025年10月撮影

右の大きめの庚申塔は、青面金剛と邪鬼、3猿が辛うじて分かりますが日付は判読できません。

さらに参道の左側には、97基の庚申塔が列んでいます。住職さんは「百庚申」と呼んでおられました。

※2025年10月撮影

次回も東福寺の庚申塔を拝観します。

（写真・文/住田至朗）

※駅構内などはつくばエクスプレス（首都圏新都市鉄道株式会社）の許可をいただいて撮影しています。

※鉄道撮影は鉄道会社と利用者･関係者等のご厚意で撮らせていただいているものです。ありがとうございます｡

