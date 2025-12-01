田牧そらが主演を務め、秋田汐梨が共演するドラマ『今日もカレーですか？』が、12月29日24時よりテレビ東京ほかで放送されることが決定した。

本作は、Web コミック配信サイト「竹コミ！」（竹書房）にて連載中の藤川よつ葉原作、あづま笙子作画による同名作品を原作に、大学進学を機に、地方から上京してきた女子大生・黒部ちなが、カレー愛溢れる遠藤夏美や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマ。レジェンド級の老舗カレーや誰もが知るチェーン店まで数多くの店が登場する。

監督を務めるのは、『孤独のグルメ』（テレビ東京系）や『晩酌の流儀』（テレビ東京系）など人気グルメドラマを手がけた北畑龍一。脚本は『トウキョウホリデイ』（テレビ東京系）の富安美尋が手がけた。

主人公・黒部ちな役を務めるのは、『最高の教師 1年後、私は生徒にされた』（日本テレビ系）や『スカイキャッスル』（テレビ朝日系）などの田牧。田牧は本作がテレ東初主演となる。そして、ちなと同じ大学でカレーマニアの遠藤夏美役を、『私の彼が姉の夫になった理由』（MBS）や『3年C組は不倫してます。』（日本テレビ系）などの秋田が担当する。

大学進学を機に上京した黒部ちな（田牧そら）は、初めての東京で迷子になっているところを同じ大学で同じ寮に住む遠藤夏美（秋田汐梨）に助けてもらう。ひょんなことから、一緒に夏美とカレーを食べることになったちな。母が作るカレー以外は食べたことがなかったちなは、奥深いカレーの虜になり、出会った仲間たちとともに、歴史あるカレーの名店やチェーン店を巡り、味だけでなく歴史や店の雰囲気などカレーの世界を味わい尽くしていく。

田牧は「カレーからもらうパワーがすごくあって、ちなという役を掴めている気がしています。今後の撮影もカレーと共に頑張ってお芝居していけたらなと思います！」と意気込みを語り、秋田は「夏美は大阪出身で関西弁を話すのですが、私は京都府出身で関西弁ではあるものの少し柔らかい雰囲気なので、夏美のパキパキとした性格をどう表現しようか…と悩みつつ役作りに励んでいます」と役作りについて明かしている。

田牧そら（黒部ちな役）コメント原作やドラマ台本を読んだ時の感想原作や台本を読んでいると、本当に目の前にカレーがあるような感覚になりました。匂いや味まで思い浮かぶほど細やかな描写で、読んでいるうちに無性にカレーが食べたくなりました！ それから、ちなの妄想シーンも印象的でした。食べることで想像がどんどん広がっていく感じが、すごく可愛らしく描かれていて。思わずクスッと笑ってしまいました。

カレーにまつわるエピソード私もちなと同じように、お店でカレーを食べる機会はあまりなく、「カレー」と聞くとまず思い浮かぶのは家で食べる母の味です。その日の出来たてのカレーももちろん美味しいのですが、私は翌日の、味がしっかり染みたカレーが大好きで。カレーの日は大きなお鍋でたくさん作ってくれて、何度も味わえるのが我が家ならではの楽しみです！

黒部ちなを演じてみての感想と撮影現場の雰囲気まだ撮影初日にはなりますが、カレーからもらうパワーがすごくあって、ちなという役を掴めている気がしています。今後の撮影もカレーと共に頑張ってお芝居していけたらなと思います！ クランクインしてみて、現場の雰囲気はとてもアットホームで、いいものを作ろうという皆さんの姿勢が一つにまとまっている気がしてあたたかい現場だなと思いました!撮影が始まる前からもいろいろな準備を重ねる機会をいただけたので、今できる精一杯の力を出せているなと感じていますし、お芝居がしやすい環境を作っていただけてとても楽しいです！

作品の見どころや視聴者へのメッセージ私は食べることが大好きで、心も体も、食から力をもらっていると感じています。なかでもカレーは、食べるとほっと落ち着いて、体の奥からあたたまるような、不思議な魅力のある料理です。この作品を通して、皆さんにも「カレーが食べたい！」と思っていただけるよう、そしてカレーの持つあたたかさや楽しさをお伝えできるように、精一杯頑張ります！

秋田汐梨（遠藤夏美役）コメント原作やドラマ台本を読んだ時の感想原作を読み終わった後、カレーを食べにいきました！（笑） そのくらい、カレーが美味しそうに描かれています。カレーの歴史についてもたくさん語られていて、雑学がおもしろいなあと思いました！ドラマでもちなの妄想パートは忠実に描かれているので、どんな風に完成するのか楽しみです！

カレーにまつわるエピソード私は辛い食べ物があまり得意ではなく、カレーを食べる時もいつも甘口を選びがちで......。ですが、原作に登場する辛さが有名なボルツ神田店のカレーを美味しそうに食べる登場人物をみて辛いカレーにも挑戦してみたくなりました！

遠藤夏美を演じてみての感想と撮影現場の雰囲気夏美のカレー愛と明るい性格を魅力的に表現できるように頑張ります!夏美は大阪出身で関西弁を話すのですが、私は京都府出身で関西弁ではあるものの少し柔らかい雰囲気なので、夏美のパキパキとした性格をどう表現しようか…と悩みつつ役作りに励んでいます。食べ物との兼ね合いなどで難しいシーンもありますが、「諦めずにいいものを撮ろう！」という雰囲気がありみんなで一致団結して撮影しています！

作品の見どころや視聴者へのメッセージとっても美味しそうなカレーと、個性豊かなキャラクターでクスッと笑えるゆったりしたドラマです！ 観たらきっと、カレーが食べたくなるはずです！ お腹を空かせて、ご覧ください！

藤川よつ葉（原作）コメント世の中に数多ある食べ物の中から「カレー」というジャンルに特化した、ちょっと風変わりなこの作品がついにドラマ化になるらしい…？ しかもテレ東で…？ 思いがけないオファーにうれしさでいっぱいです！ マンガ版とはちょっと違う面白さ・おいしさを私たち作者もとっても楽しみにしております。

あづま笙子（作画）コメントドラマ化ありがとうございます！ 様々な具材やスパイスでできているカレーのように沢山のかたのお力で創ってきた漫画ですが、今回またさらに沢山のかたのお力で実写化していただけて...もうワクワクが止まりません！ ドラマの世界でのキャラクターたちに会えること、そして実写版ならではの「おいしい」と「たのしい」を、イチ視聴者としても楽しみにしております！

倉地雄大（テレビ東京・プロデューサー）コメント100 年以上も愛され続け、もはや国民食と言っても過言でない“カレー”。そんなカレーの奥深さを深掘りした、とっても“美味しい”原作の映像化に挑戦できてとても幸せです！主演は、ずっと注目していた田牧そらさん。圧倒的な透明感と豊かな表現力で、カレー沼にハマっていくちなを熱演してくれています。撮影1カ月前からカレーを我慢し、カレー熱を高めて撮影に挑んでくれています。そんな頼もしい座長と一緒に、見ている人のお腹を空かせられるようなドラマにできたらと思っています！ちなにカレーの奥深さを伝えていく相棒・夏美を演じるのは、秋田汐梨さん。何年も第一線で活躍し続けているのを拝見してきましたが、間近で見ているとその引き出しの多さと安定感にただただ脱帽です。若手実力派の2人の化学反応が面白くないわけありません！そして、長年「孤独のグルメ」シリーズを支えている北畑監督がメガホンを取る本作は、きっと新たなグルメドラマの歴史を切り拓いてくれると確信しています。あなたはどんなカレーが好きですか？ 見たら食べたくなる新・テレ東グルメドラマ『今日もカレーですか？』是非ご期待ください。（文＝リアルサウンド編集部）