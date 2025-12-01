セリエA 25/26の第13節 ローマとナポリの試合が、12月1日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはエバン・ファーガソン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはノア・ラング（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。ナポリのダビド・ネレス（FW）がゴールを決めてナポリが先制。

ここで前半が終了。0-1とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ナポリが0-1で勝利した。

なお、ローマは54分にブライアン・クリスタンテ（MF）、73分にトマッソ・バルダンツィ（MF）、86分にエバン・エンディカ（DF）、90+3分にステファン・エルシャーラウィ（FW）に、またナポリは63分にスタニスラフ・ロボツカ（MF）、64分にサム・ビュークマ（DF）、90+6分にマティアス・オリベラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 06:40:52 更新