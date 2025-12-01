「落ち込んだ日は、すべてがどうでもよくなる」……。そんな気分のまま夜更かししたり、誰にも相談せず抱え込んでしまうと、どんどん運気が下がっていく。本稿では著者累計60万部を突破した新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「心が折れそうな日に“いつも通り”を守る技術」についてのエッセイを抜粋・再編集して取り上げる。本書は“気分をコントロールするための本”である『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（著訳者・同）の最新刊だ。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

「いつも通り」を見失う

嫌なことがあった日や、悩みが頭から離れない夜。そんなときこそ、絶対にしてはいけないことがある。

1．生活リズムを乱す

苦しいときほど、いつも通りを心がけるべきだ。夜更かしが続いて昼夜逆転なんてことになれば、それまで守ってきた日常やルーティンまで崩れてしまう。

寝る時間になったら、ベッドに入って目を閉じる。会社や学校、習い事やジムもいつも通り。とにかく自分を日常に戻してやる。それが、心のバランスを保つ第一歩になる。

2．一人で抱え込む

解決できない問題をいつまでも一人で抱え込むのは馬鹿げている。孤立するだけじゃなく、問題もどんどん大きくなる。「人に頼ると迷惑かも」なんて思わないことだ。

後ろめたさやプライドを手放せば、その手を握ってくれる人は、きっといる。それは恥じゃない、勇気だ。

3．自分を責め続ける

自分を責めることは誰にでもある。しかし、落ち込みがひどいときほど自己嫌悪が止まらなくなる。やがて自分の存在そのものを否定し始める。

反省したなら、それでいい。あとは、同じ失敗を繰り返さないように努力すればいいだけだ。

落ち込みがひどく苦しいときこそ、いつも通りに過ごすことが一番の対処法になる。崖っぷちにいる自分を管理してやることで、足を滑らせることなく、最小限の傷だけで乗り越えられる。

人生をコントロールしていく力は、なんでもない日常の中にあるのだ。

