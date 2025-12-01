投資を始めて成功する人が持つ…「お金」より大事な“あるもの”とは？

お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が"投資の神様"から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？"小説形式"だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

打ち砕かれた価値観

“お金のため”“生活のため”と必死にもがいてきた自分の価値観が、一瞬で吹き飛ばされた気がした。

「なんだか、僕の“お金がほしいから株をやりたい”っていう動機が、すごく浅はかに思えてきました」

「本物」に至る道

「そんなことあらへんよ。最初の動機はそれでええんや。金がほしい、ではじめたってかまへん。けどな、金だけじゃ続かんのも事実や。稼げるから楽しいと思えてくる。そのうちに、“金はあるけど、株が面白い”って思えるようになる。そうなったら、本物や」

「……そうですね」

四十歳、突きつけられた問い

「君、いま何歳や」

「今年で40になります」

「おぉ、思ったよりいってるな。もうちょい若いかと思てた」

「よく言われます……」

「変わりたいか？」

覚悟の告白

「……え？」

「仕事もできへん。金もない。そんなしんどい状態から抜け出したいと思わへんか？」

“仕事もできへん”は余計じゃないか？ と思いながらも、僕は小さくうなずいた。

「もちろん……変わりたいです」

心に染みた一言

「ほんなら株を勉強したらええ。本気でやってみぃ。ちょっとは人生変わるかもしれんぞ」

「変われますかね……」

「それは君次第や。できると思えばできるし、できんと思えばできん。でもな、やろうとも思わんかったら、一生できん。やるんやったら、ワシが手伝うけどな」

そのひと言が、なぜか心に染みた。

