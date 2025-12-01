リーグ・アン 25/26の第14節 リヨンとナントの試合が、12月1日04:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはマルティン・サトリアーノ（FW）、コランタン・トリッソ（MF）、パベル・シュルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはマティス・アブリン（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）、メイケル・ラード（FW）らが先発に名を連ねた。

43分にナントのジュニオール・ムワンガ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

51分に試合が動く。リヨンのアブネル・ビニシウス（DF）がゴールを決めてリヨンが先制。

58分、ナントは同時に2人を交代。ユセフ・エルアラビ（FW）、メイケル・ラード（FW）に代わりバーメ・ドゥフ（MF）、バヘレバ・ギラッシー（MF）がピッチに入る。

70分リヨンに貴重な追加点が入る。パベル・シュルツ（MF）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

72分、リヨンは同時に2人を交代。ハンス・ハテブール（DF）、マティ・デカルバロ（MF）に代わりエインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）、アフォンソ・モレイラ（FW）がピッチに入る。

77分リヨンが追加点。アフォンソ・モレイラ（FW）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リヨンが3-0で勝利した。

なお、リヨンは57分にタイラー・モートン（MF）に、またナントは22分にティレル・タティ（DF）、88分にヨハン・レペナン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 06:51:12 更新