2025年11月28日、韓国・世界日報は「韓国の中高生が将来なりたい職業の1位は教師だという調査結果が出た」と伝えた。

教育部と韓国職業能力研究院は先ごろ、5月16日〜6月13日に全国の小中高校1200校で生徒、保護者、教師計3万7408人を対象に実施したアンケート調査の結果を明らかにした。

小学生が将来なりたい職業の1位はスポーツ選手（14．1％）で、2018年から8年連続のトップとなった。2位は医師（6．6％）、3位はクリエーター（4．8％）、4位は料理人・調理師（3．9％）となっている。2〜5位は昨年の結果と同一だった。

中学生のなりたい職業1位は教師（7．5％）だった。2〜5位はスポーツ選手（5．4％）、医師（3．6％）、警察官／捜査官（3．2％）、看護師（2．9％）の順。高校生も教師（7．6％）が最も多く、看護師（5．0％）、生命科学者および研究員（3．7％）、保健・医療分野の技術職（2．9％）、警察官・捜査官（2．6％）と続く。

この調査が国の承認を得た15年からずっと、中高校生が希望する職業の1位は教師だという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「どうして教師なんだろう」「教育部が調査したからじゃない？」「教師って不人気な職業じゃなかったの？」「長期の休みはあるし、毎年同じ内容を30年間教えるだけ、年金も豊富」「子供たちが一番長い時間を過ごしている職業は教師だから、というだけでは」「知ってる職業がこのくらいしかないからでしょ」「新聞はうそをつくようになったか。教師になりたがってるだって？」など、冷ややかなコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/麻江）