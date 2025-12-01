青木マッチョ、筋トレを始めた“きっかけ”に共演者驚き 占い師・シウマ氏の鋭い指摘に「その通りです…」
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が30日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。筋トレを始めたきっかけを明かした。
【写真】「凄いですね」自宅で木村カエラとの2ショットを披露した青木マッチョ
この日青木はお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、ファイヤーサンダーとともにゲスト出演。シウマ氏から携帯電話の下四ケタの数字から導き出される占いを受けた。
シウマ氏は番号から判明した青木の性格や本性を次々と指摘。あまり芸人には向いていないことを指摘されると、青木も「そうですよね、それはわかります」と納得した表情を浮かべた。
さらには体を鍛えている理由として「自己防衛のため」であることを指摘されると、「その通りです…」とうなずいた。続けて青木は地元にヤンキーが多かったとし、「不良に絡まれて。不良に絡まれたくないという防衛本能で筋トレをしている。今でもそうです」と明かし、他の出演者を驚かせた。
