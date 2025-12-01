ダウンの黒カビは自分で取らないで！“洗濯ハカセ”が教える家庭でも落とせる白カビとカビ臭の正しい取り除き方

冬が始まるまで、クローゼットの奥に保管されがちなダウン。

いざ着ようと思ったら、うっすらカビが生えていることも…。

放っておくとどんどん広がり、中の羽毛にまで繁殖する可能性もある。すぐにでも取り除きたくなるがどうすればいいのか。

クリーニング師の国家資格を持ち、カビ取りにも精通する「洗濯ハカセ」こと神崎健輔さんに正しい方法を聞いた。

“黒カビ”を自宅で取り除くのはNG

そもそも衣類に生えやすいカビは“白カビ”と“黒カビ”に分かれる。

白や灰色でふさふさしていて、生地の表面に浮いているように生えているのが“白カビ”。

一方、黒い点々が広がり、ところどころに“十字”のようなシミが見えるのが“黒カビ”だ。

「白カビは菌の根が浅い場合が多く、自宅でも対処できます。しかし、黒カビは根が深く、塩素を使った洗剤など専門的な道具と技術が必要になります。



自宅で取り除くのは難しいので、黒カビを見つけた場合はなるべく早くクリーニング店などで取り除いてください」

乾燥機で熱を加えるのもお勧め

では、具体的に白カビの取り除くにはどうしたらいいのだろうか？

まずはタオルを水に浸け、固く絞ってからダウンの生地についた白カビを拭き取ってほしい。ほとんどはこれだけでも取れることが多いという。

しかし、カビは少しでも残っているとまた生えてきてしまうことがある。目には見えにくい部分に残った白カビまでしっかり取り除くため、さらにアルコール入りの消毒液を使うのがお勧め。濃度は70％もあれば十分だ。

「アルコールは生地のコーティングや色に影響を与える可能性があるので、まずは目立たない場所で確認してから処置するのがお勧めです」

仕上げとしてカビが生えていた部分に消毒液を含ませ、タオルで優しく拭き取ればひとまず終わりとなる。

「試しに着てみてカビ臭さを感じなければ大丈夫です。少しでも臭いを感じた場合は、表面だけではなく中の羽毛にカビが繁殖していることが考えられます。乾燥機に入れてみてください」

乾燥機の中で高温にさらされると、ほとんどの白カビは取り除けるが、稀にカビ臭さが残っていることもある。

「さすがにダウンの中までは確認できません。“白カビ”だけではなく“黒カビ”も生えている可能性があるので、乾燥機にかけても臭いが取れない場合はカビ取りサービスを実施しているクリーニング店などに依頼してください」

ちなみに、デリケートな生地に消毒液を吹きかけると傷めてしまう可能性もある。ウールなどの天然繊維の場合は、消毒液の使用は控えた方が安心だ。

保管前は必ず洗う

最後にカビの発生を予防する保管法にも触れておきたい。

重要なのは“保管前の洗濯”と、“保管時の空気の循環”だ。

「汗や皮脂、食べ物の汚れなどはカビの大好物です。残ったまま保管してしまうとカビが生えやすいので、必ず洗ってから保管するように心がけてください。



また、羽毛に湿気が残っている場合も要注意。しばらく着ない場合は、洗濯後に乾燥機にかけてから保管するのがお勧めです」

ちなみに、クリーニング店に洗濯を依頼した場合はビニールなどを掛けて返されることが多いが、必ず外してからしまってほしい。

「汚れが付きにくいからと、ビニールやケースに入れたまま保管する人もいます。湿気ってしまいカビが生えやすくなるので、絶対に避けてください」

保管時は湿気に注意

また、保管時も湿度対策には注意してほしい。

「湿気を感じたらダウンを保管しているクローゼットなどの空気を入れ替えてあげてください。窓がない部屋の場合は、サーキュレーターなどを使って空気を循環させてください」

春から夏にかけては特に湿度が高いので、まめに空気を入れ替えてほしい。

「除湿剤などを使うのも効果的です。最近では置き型や吊り下げ、シート状などさまざまな除湿剤が販売されています。



ご家庭の環境に合わせた除湿剤を使いながら、定期的に空気を入れ替えればカビの発生がだいぶ抑えられるでしょう」

羽毛に対する知識が少ないからか、他の衣類に比べて洗濯の回数が少なくなりがちなダウン。洗って汚れを落としてから、湿気らないように保管するのが最良の予防法だ。

神崎健輔（かんざき・けんすけ）

28歳で脱サラ後、現在は実家の老舗クリーニング店「白洋社」部長、IT企業の株式会社「クラスタス」CTO、全国どこからでも受注が可能な宅配ネットクリーニングサービス「Nexcy」を開発しCTOを務める。「クリーニング師」の国家資格を持ち、「洗濯ハカセ」として家庭でもできる洗濯・シミ抜き術を発信する洗濯のプロフェッショナル。