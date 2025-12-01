完売前に急げーーーッ！！【マクドナルド】大人も欲しくなるキュートさ♡「新・ハッピーセット」

【マクドナルド】では、11月28日（金）から「ハッピーセット®」のおもちゃ第3弾がスタート！ 今回は、大人気キャラクター「ムーミン」のおもちゃがもらえます。小さなお子さんはもちろん、ムーミン好きな大人も思わず欲しくなってしまうような、可愛いデザインばかり。数量限定のため、気になる人は早めにチェックするのがおすすめです！

「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」は飾っても楽しめる

「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」は、ニョロニョロたちがちょこんと乗った小さなボート型のおもちゃ。名前の通りコームとしても使用できますが、実用性よりもその見た目の可愛さに心惹かれる人も多いはず。@ftn_picsレポーターHaruさんは「おままごと用のおもちゃ」「インテリア」として楽しめるといった感想も。お部屋にちょこんと置くだけで癒やされそうです。

ムーミンが毎日の歯磨きを応援！「ムーミントロール はぶらしホルダー」

生活感の出やすい歯ブラシグッズも、ムーミンの力で一気にほっこり。「ムーミントロール はぶらしホルダー」は、切り株モチーフのホルダーに寄りかかるムーミンがなんとも愛らしいデザインです。ムーミンが手にしている貝殻パネルで、歯磨きの完了をお知らせするギミック付き。遊び感覚で歯磨きの習慣が身につくかも。ちょっとしたスペースに飾るだけでも、おうち時間が楽しくなりそうです。

