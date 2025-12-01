温暖化で凶暴化＆ これから発生数が増加！千葉市の立体駐車場で殺人突風が吹き荒れた″倒壊現場″

全国で続く強風被害

「あの道は、普段からよく通るところです。子供と歩いている時に、あんなに大きなものが落ちてきていたらと想像すると……。怖くて仕方ありません」

千葉市に住む30代主婦が語る。

10月31日の夜10時半頃、千葉市緑区の中心部で工事用の巨大な足場が崩落した。現場は７階建てショッピングセンター。立体駐車場に設置されていた足場が突風で剥(は)がれ、下に広がる遊歩道と駐輪場に覆(おお)いかぶさるように倒れた。事故が起きたのが夜遅かったため、奇跡的にケガ人はいなかったが、一歩間違えば大惨事になっていただろう。

「倒れた足場は高さ約20ｍ、幅約30ｍもある大きなもので、立体駐車場の壁にかかっていた全体の３分の２が、秒速10ｍを超えると思われる強風で一気に倒壊しました。ビルには大きなショッピング施設が入り、隣には区役所があるため昼間は人通りが多い。倒れた足場は総重量が６ｔ以上あるとみられ、人が巻き込まれていたらひとたまりもなかったでしょう」（全国紙地元支局記者）

施設を所有する『新都市ライフホールディングス』によると、６月から立体駐車場壁面の塗装工事に取り掛かり、足場が倒壊した南面を残すのみとなっていたという。記者が翌朝に現場を訪れると、無残に折れ曲がるように倒れた足場の一部は区役所の敷地に入り込み、養生シートには街路樹が突き刺さっていた。

突風が吹いた時間帯、千葉市は竜巻注意情報の対象だった。近くにある千葉市消防局緑消防署の職員がこう証言する。

「千葉県中央部には大雨、洪水、強風、波浪、雷注意報が発表されていました。倒壊現場では、県内に大きな被害を及ぼした台風15号（’19年9月）が発生した際にも強い風が吹いている。風の通り道になっているのかもしれません」

強風被害と言えば、今年９月に静岡県牧之原市で発生した竜巻が記憶に新しい。死者１人、83人の重軽傷者、２２００軒以上の住宅被害を生んだ。同じ９月にも茨城県つくば市で複数の竜巻が発生し、プレハブの建物を倒壊させている。

全国で立て続けに起きる突風や竜巻。異常気象に詳しい三重大学の立花義裕教授は、温暖化と関係があると話す。

「（冒頭で紹介した）千葉市で突風が吹いた日、県内を爆弾低気圧が通過しています。24時間で40hPa以上も気圧が下がる台風並みの低気圧で、秒速40ｍ程度の強風や竜巻が起きても不思議ではありません。観測史上一番の猛暑を記録した今年は、海面水温が徐々にしか下がらず依然として例年より高い状態です。北極からの寒気と南方からの暖気の気温の差が大きければ、今回のような爆弾低気圧が発生しやすくなります。温暖化が進んだため、こうした強い低気圧が発生し、日本全国いつどこで猛烈な突風が吹いてもおかしくないのです」

これからの季節、日本は殺人突風や竜巻のリスクに晒(さら)され続ける。

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より

取材・撮影・文：形山昌由（ジャーナリスト）