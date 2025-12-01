女性アイドルグループ「chuLa（ちゅら）」が11月30日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの八木ほるん（17）が「活動を継続することは困難という結論にいた」ったとして、即日でのグループ脱退を発表した。



【画像】公開された文書

公式アカウントでは文書を公開。「この度、所属メンバー『八木ほるん』につきまして、協議の結果、活動を継続することは困難という結論にいたりました」として、「つきましては、2025年11月30日をもちまして、グループを脱退することとなりました」と発表した。協議を行った理由や活動継続が困難になった具体的理由については触れられなかった。



今後の出演イベントなどについては「6人体制にて規定のスケジュールどおり実施いたします」と知らせた。



八木本人も自身のXで、公式から発表された脱退ポストを引用し「この度は、私の自覚が足りず大変申し訳ございませんでした。」と謝罪。「これまでchuLaの八木ほるんを応援してくださり、たくさんの思い出をくださった皆様に心から感謝しています。本当にありがとうございました。 重ねてにはなりますが、この度は大変申し訳ございませんでした」と記している。



chuLaは2017年から活動する女性アイドルグループ。今年11月27日には元メンバーの「綿森ろわ」も「重大な契約違反が判明したため」として、脱退が発表されている。今回の件も含めて1週間のうちに8人中、2人のメンバーが脱退する事態となった。



