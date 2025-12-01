『シナントロープ』第9話 “都成”水上恒司＆“水町”山田杏奈、全品半額イベントで店が大忙し
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第9話が1日の今夜放送される。
【写真】仕事に備える龍二（遠藤雄弥）と久太郎（アフロ）
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第9話あらすじ
シナントロープでは全品半額イベントに合わせて、客に似顔絵イラストをプレゼントすることに。都成（水上）が覚えた客の特徴を水町（山田）が鳥に置き換え、田丸（望月歩）が描くという連携で作業を進める。ほかのメンバーも接客や調理などで大忙しだ。
一方、同じ頃、龍二（遠藤雄弥）と久太郎（アフロ）は、折田（染谷将太）に指示された仕事に備えていた。シマセゲラの始末を条件に、折田から解放されるというが…。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
