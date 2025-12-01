ÅÄËÒ¤½¤é¡¡¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¡¥«¥ì¡¼¹¥¤½÷»ÒÂçÀ¸Ìò¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÅÄËÒ¤½¤é¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢£±£²·î£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡Öº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¿¼Ìë£°»þ¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Æ£Àî¤è¤ÄÍÕ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÄ¹Ìî¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡ÊÅÄËÒ¡Ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¹¥¤¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤é¤Ë¤è¤ëÀÄ½Õ¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤À¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëËÌÈªÎ¶°ì»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÅÄËÒ¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¡¢£Î£È£Ë¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸«¡¡ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼ê¡£º£ºî¤Ç¤Ï¾åµþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¾Å¹¤ò½ä¤ê¡È¥«¥ì¡¼¾Â¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤äÏ·ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥ì¡¼¤«¤é¤â¤é¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìò¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¥«¥ì¡¼¤Î»ý¤Ä²¹¤«¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¡¦½©ÅÄ¼®Íü¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢ÅÄËÒ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦¡¢¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î²ÆÈþÌò¤Ç¶¦±é¡£¡Ö²ÆÈþ¤Î¥«¥ì¡¼°¦¤ÈÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£