◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第４５回ジャパンＣ・Ｇ１は３０日、東京競馬場で行われ、世界ランク１位で唯一の外国馬カランダガン（バルザローナ）が直線のマッチレースを制し、２分２０秒３のＪＲＡレコードで勝利。６月のサンクルー大賞（フランス）からＧ１・４連勝を飾り、１着賞金と褒賞金の計約９億７０００万円を手にした。外国馬の勝利は０５年アルカセット以来２０年ぶり、フランス調教馬のＶは８７年のルグロリュー以来３８年ぶり２頭目となった。

壮絶な競り合いで世界最強を証明した。カランダガンの勝ちタイム２分２０秒３は、１８年のアーモンドアイを０秒３上回るＪＲＡレコード。完璧なエスコートで歴史的勝利を手にしたバルザローナは「完璧だった。ヨーロッパの最高の馬で日本一になれて誇り高い」と胸を張った。

課題のスタートを決めると、外から上がってきたマスカレードボールの後ろに入り、ピタリとマーク。「ついていけばいい位置が取れると思っていた」と、１０００メートル通過５７秒６のハイペースのなか脚をためた。向こう正面ではカラ馬が外を並走する場面もあったが、チャンピオンホースのリズムは崩れず。抜群の手応えで直線を向くと、あとは１番人気馬との一騎打ちに向かうだけだった。

外を併せて上がり、残り２００メートルで完全に抜け出した２頭は一歩も譲らない叩き合いに。一度は相手が前に出たが、マークしていたぶんの余裕も生かし、ゴール前でグイッと伸びて頭差競り勝った。鞍上は「いいスポットを見つけられ、しっかりとスピードに乗せることができた」と満足げに振り返った。

海外勢のジャパンＣ制覇は０５年アルカセット以来２０年ぶり。馬券内も０６年３着のウィジャボードを最後に途絶えていたのだから、偉業というほかない。今年の凱旋門賞を同馬主のダリズで制したフランスの３４歳は「輸送も順調にこなせるし、重馬場、軽い馬場を問わない。問題を感じたことがない」という欠点のなさがパートナーのストロングポイント。初の日本、大観衆のスタンド前発走でもイレ込むことはなく「リラックスしておとなしくしていた。楽しみながらレースに参加できた」というのだから、メンタル面の強さもずば抜けていた。

フランス調教馬として３８年ぶり２度目のＪＣ覇者となった最強馬は、１着賞金５億円のみならず褒賞金３００万ドル（約４・７億円）も獲得。馬主のザラ王女は「完璧な馬。来年に再び日本にくるのもオプションとしてあります」と連覇へのチャレンジも示唆した。セン馬の４歳。どれだけタイトルを積み上げていくのか。日本に衝撃を与えた歴史的名馬の物語は、ここからが本番かもしれない。（角田 晨）

◆カランダガン 父グレンイーグルス、母カラヤナ（父シンダー）。仏国のＦグラファール厩舎所属のセン４歳。アイルランドのアガ・カーン牧場の生産。通算１４戦８勝（うち海外１３戦７勝）。総獲得賞金は約１２億３０６８万円（うち海外約７億２６９０万円）。主な勝ち鞍は２４年ノアイユ賞、オカール賞（いずれも仏Ｇ３）、キングエドワード７世Ｓ・英Ｇ２。２５年サンクルー大賞・仏Ｇ１、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ・英Ｇ１、チャンピオンＳ・英Ｇ１。馬主はアガ・カーン・スタッズ。