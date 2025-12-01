¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡ÛËÌ³¤Æ»Àª½é¤ÎÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯½Ð¾ì¡¦»¥ËÚÂçÃ«¡¡ÃË»Ò¤Ï£¸¶¯¡¢½÷»Ò¤Ï£´¶¯°Ê¾åÌÜ»Ø¤¹¡ÄÍèÇ¯£±·î£µÆü³«Ëë
¡¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÊÍèÇ¯£±·î£µÆü³«Ëë¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ»Àª½é¤ÎÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»¥ËÚÂçÃ«¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬£±²óÀï¤ÇÀ¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï£²²óÀï¤Ç²£ÉÍÈ»¿Í¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÈÉ¹¾å¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸ÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤·¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿µ¡²ñ¤Ç¡¢¾å°Ì¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½÷»Ò¤ÎÂè£±ÂåÉ½¡¦°°Àî¼Â¤Ï£±²óÀï¤Ç·É°¦³Ø±à¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¡¢ÃË»Ò¤ÎÂè£²ÂåÉ½¡¦Åì³¤Âç»¥ËÚ¤Ï£²²óÀï¤ÇÅìÍÎ¡ÊÅìµþ¡Ë¤È³«ÃÒ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤½¤í¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¡Ö½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡×¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢»¥ËÚÂçÃ«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¾®ÎÓ¹ª¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¤ÏÀÎ¤«¤é¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï£¶Ç¯ÌÜ¤È¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡£¸ª¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È´î¤Ö¡£½÷»Ò¤ÎÂ¼¾å¿ÎºÚ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÃË»Ò¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÆ»ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£±ó»³¿áµ±¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÏÃË»Ò¤¬½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½÷»Ò¤Ï£¸¶¯¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£±ó»³¼ç¾¤Ï¡Ö½÷»Ò¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¡£²¶¤é¤âÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¯Ê³ºàÎÁ¤È¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Õ¹â¤ËÎ×¤à½÷»Ò¤À¤¬¡¢Æ»Âç²ñ¤Ï·è¾¡¤Ç°°Àî¼Â¤ËÇÔ¤ì¡¢Âè£²ÂåÉ½¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢ËþÂ¤»¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Æ±¤¸ÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÆ±»þ½Ð¾ì¡£±ó»³¼ç¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤É¤ÎÁê¼ê¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È£¸¶¯Æþ¤ê¤¬ÌÜÉ¸¡£½÷»Ò¤Ï¹â¹»ÁíÂÎÄ¶¤¨¤ÎÁ´¹ñ½é£´¶¯¤Ø¡¢£±¤«·îÍ¾¤ê¡¢¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë