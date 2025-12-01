【経済ニュースの核心】

12月17日に東証に再上場する予定のSBI新生銀行が、農林中金と資本・業務提携を結んだ。再上場にあたり、農林中金が50億円規模のSBI新生銀行株を引き受けるもので、今月13日に公表された業務提携文では、「独自の金融ソリューションとネットワークや、IT・デジタル技術に強みを有するSBI新生銀行と国際分散投資や農業・地域金融の知見を有する農林中央金庫との協働を通じた多面的なシナジーを創出する」と謳われている。

この両者の組み合わせについて、金融界では、「SBI新生銀行は、資本増強とともに農林中金という豊穣な資金源を獲得したようなもの。SBIグループの総帥・北尾吉孝氏は、してやったりだろう」（メガバンク幹部）との声が上がっている。

SBI新生銀行の再上場時の想定時価総額は約1兆2900億円で、今年最大となる見通しだ。「2023年9月の上場廃止時の時価総額は5671億円だったことを思えば、まさにサナギがチョウに変身するようなものだ」（市場関係者）と評価されている。

上場で得る手取り額1220億円は運転資金として活用する。中期経営計画で掲げた法人営業や住宅ローンなど4分野の拡大に充て、自己資本を強化しつつ、事業規模と収益性の向上を図る考えだ。

一方、25年3月期に16年ぶりに1兆8000億円もの最終赤字に転落し、農協など系統組織から1.2兆円もの資本を受け入れて危機を脱した農林中金。19日発表した25年9月中間連結決算は、一転して846億円の最終黒字に転換した。

運用資産の入れ替えや資本増強が功を奏したものだが、「依然として病み上がりの状態であることに変わりはない」（同）とされる。

26年3月期の純利益見通しは「不透明な市場環境の継続が見込まれる」として、300億〜700億円程度で据え置いた。

SBI新生銀行、農林中金とも、投資家が納得する成長戦略が求められている点で共通の課題を持つ。

「そもそも旧新生銀行が公的資金を長年返済できなかったのは、公的資金注入後に利益を上げられず、株価が低迷したことが主因だけに、再上場後の成長戦略が問われる」（同）と言っていい。

ネックとなるのが、自己資本比率の低さだ。SBI新生銀行の自己資本比率（コアのCET1比率=普通株式等Tier1を貸し出し等のリスクアセットで割った比率）は25年3月末で9.3％。他のメガバンクが軒並み2ケタを維持しているのに比べて物足りない。

一方、農林中金は債券投資に過度に傾倒していたこれまでのポートフォリオから、オルタナティブ（代替）投資など多様なリスク資産を組み込んだポートフォリオへの転換を進めている。そこにSBIグループの商品群が組み込まれるほか、農業事業者向けなどの投融資やDX分野での連携が想定されるが、「SBI新生銀行にとって最大の効用は、農林中金を介して豊富なJAグループの資金にリーチできることにある」（メガバンク幹部）とみられている。全国JAの貯金量は今年9月末で107兆2325億円に及ぶ。

SBI新生銀行は、成長に向けて預金の獲得を強化しており、25年9月時点の預金量は約16兆3000億円に及ぶが、高金利調達がネックとなっている。JAグループの安定した資金が加わるメリットは計り知れない。“機を見るに敏”な北尾氏の高笑いが聞こえてきそうだ。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）