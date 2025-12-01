【マネーの教科書】#98

株価が大きく変動する中で、リスクを抑えながら収益を狙う方法として「S＆P500＋金（ゴールド）」への投資が再注目されている。

金とS＆P500の値動きは相関性が低いことで知られる。ETF専門の運用会社「グローバルXジャパン」のデータによると、金価格と米国株式の相関係数は0.18だ。これは2000年8月末から2025年8月末までの25年間の月次リターンで検証したものだが、相関係数はゼロに近いほど関係性が低い（互いに異なる動きをする）ことを示す。

実際にS＆P500と金に資産配分をした場合、リターンとリスクはどう変化するのか。

同期間で同社が試算したところ、S＆P500単独保有ではリターンは年7.97％、最大下落率は▲50.95％だった。一方、資産の10％を金に置き換えた場合、リターンは年8.31％に向上し、最大下落率は▲38.62％へと改善された。さらに金の比率を30％まで増やすと、リターンは年8.93％、最大下落率は▲26.38％までリスクが低下したという。

ピクテ・ジャパンの過去のデータ（2021年12月時点）でも、同様の傾向が示されている。S＆P500と金を50％ずつ、20年間（2001年11月末〜2021年11月末）保有した場合、資産は約6倍になった。対してS＆P500のみでは約5倍にとどまっている。

この結果には、金が「暴落からの回復が早い」ことも関係しているだろう。たとえばリーマン・ショックの際、S＆P500が元の水準まで回復するのに約5年半かかったのに対し、金は約1年半で回復している。コロナショックでも同様で、S＆P500の約半年に対し、金は約1カ月で回復した。

いつ株価が下がってもおかしくないいま、金を組み合わせる効果は高いと言える。すでにS＆P500を保有している場合、別途「金のETF」などを購入するのが最もシンプルな方法だ。

一方で、1つの商品で2つの資産を同時に保有できるファンドもある。「Tracers S＆P500ゴールドプラス」は、S＆P500と金に投資を行う投資信託だ（過去1年間のリターンは約59％）。同シリーズにはNASDAQ100と金を組み合わせた商品もある。ただし、これらは純資産総額の2倍相当額の投資を行う「レバレッジ型」である点には十分な注意が必要だ。 （ジャーナリスト・向山勇）