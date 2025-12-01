【日韓ドリームプレーヤーズゲーム】日本1ー7韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO）

【映像】鳥谷敬、強烈ゴロ→華麗すぎるフィールディング

11月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025で、鳥谷敬が披露した好フィールディングが話題となっている。

4回表、この回先頭のイ・ジンヨンが放った初球打ちの一打は、マウンド上の能見篤史の足元を襲う球足の速いゴロに。これに能見はグラブを出すも間に合わずに抜かれ、そのままセンター前へと抜けるかに思われたものの、ショートの鳥谷が既に回りこんでおり、難なく捌いて一塁へ。現役時代さながらの軽快なフィールディングで、マウンド上の元チームメイト・能見を助けることとなった。こうした鳥谷の好フィールディングに、ファンからは「上手いw」「鉄人すぎる」「ガチやんw」「さすがイケオジ」「現役感ヤバい」といった様々な反響が巻き起こることに。

鳥谷といえば、昨年7月に行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2024でも、現役時代さながらの好フィールディングでファンを沸かせ、松田宣浩らから派手にいじられるひとコマも。その守備力は今でも衰え知らずといったところといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）