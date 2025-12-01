平凡な金欠女子大生とお金持ち変人イケメン美大生。嵐のような出会いから始まる悩める大学生たちの青春群像劇【書評】
『嵐に舞うプシュケ』（おむ・ザ・ライス/KADOKAWA）は、どこか満たされない思いと向き合う若者たちを描いた青春群像劇。平凡な女子大生と、イケメンでお金持ちだけど変人な男子大学生。突然やってくる嵐のような出会いが、少しずつ2人の人生を動かしていく。
経済学部に通う卯野みつばは、生活のためにバイトを掛け持ちしている金欠女子大生。ある日スーパーで偶然に出会った、芸術専攻の学生・満谷怜の研究室の掃除を3000円で頼まれる。怜は口数が少なく愛想もない。おまけに偏食。ブランド服を汚しても気にしない変人だった。偶然の出会いをきっかけに掃除の腕を気に入られたみつばは、定期的に研究室の掃除をするようになり、怜と関わりを深めていく。
そんな2人の交流とともに、大学生ならではのリアルな悩みも描かれる。他人と比べてしまう自分、就活への焦り、やりたいことが見つからない不安――そんなみつばの姿に、自分を重ねる読者も多いだろう。一方で、恵まれて見える怜も著名な両親の中で息苦しさを感じ、「何者かにならねば」と焦りを抱えているのだった。
みつばと怜、それぞれが抱える等身大の苦しさは、読者自身の心にも重なるはずだ。誰もが何かを求めながら、満たされない日々を生きている。奇跡のような偶然から始まった2人の関係は、やがて互いの心を揺らし、前に進む勇気をくれる。青春の痛みと希望を同時に描いた、優しくも力強い物語を、ぜひ手に取ってほしい。
文=ネゴト / fumi