名門「国見高校 サッカー部」から Jリーグへ。

見据えるのは、世界の舞台です。

（原田 高虎 選手）

「1年目は10得点10アシストを目指して、2年目はベストイレブンの入れるくらいの実力をつけたい」

プロでの目標を力強く語ったのは、国見高校サッカー部の原田 高虎選手18歳。

卒業後、J3のザスパ群馬へ加入することが決まりました。

大分市出身の原田選手。サッカーは小学3年生の時に始めました。

将来の夢は “プロサッカー選手”。

その夢を現実のものとするために選択したのは、高校サッカー界の名門「国見高校」への進学でした。

（原田 高虎 選手）

「この環境ならサッカーに集中できる。(高校から)来てほしいという熱い気持ちに、自分もここでならプロ目指してやれるかなと思い、国見に来た」

負けん気の強さに加え、独特のリズムのドリブルやアイデアあふれるパスなど、狭いスペースでも打開できるテクニックを持つ原田選手。

サッカー部を率いる木藤 健太監督は、原田選手の能力を高く評価し、1年生の時からトップチームのメンバーに選びました。

（木藤 健太監督）

「(入学当時は)本当にサッカー小僧という感じだった。

最初は線が細く、フィジカル的にコンタクトで少し弱い部分があったが、“ボールを持って相手をかわす力” があったので、1年生でも出られる試合に関わっていけるような選手だった」

2年生になるとレギュラーとして「県新人戦」「高総体」の2冠に加え、九州の強豪チームが集う「九州プリンスリーグ」の1部昇格に貢献。

最上級生となった今年は、歴史あるチームのキャプテンにも就任し、ふるまいや姿勢などを見つめなおしたことが、自身の成長につながったそうです。

（原田 高虎 選手）

「周りも動かさないといけないですし、自分が見本になって行動しないとついてこない。キャプテンを任せてもらえて、自分の中で、人間的にも精神的にも成長できた」

チームメートが卒業後の進路を決めていく中、原田選手がこだわったのは “プロでのプレー” でした。

先月下旬、J3のザスパ群馬から声がかかり練習に参加。基本技術の高さや優れた戦術眼などその能力や将来性が高く評価され加入内定が決まりました。

（原田 高虎 選手）

★SE原田高虎選手「4年間大学でサッカーするより早いうちにもうプロという環境でもまれて早くステップアップして、活躍したいという気持ちがあった」

原田選手が加入するザスパ群馬はJリーグでは最も下のカテゴリーにあたるJ3。

木藤監督は若手を多く起用し育成力に定評のある群馬はハングリーな原田選手の性格に合っていると話します。

（木藤 健太監督）

「ザスパは育成というところをすごく大事にされているので、若い選手をどんどん伸ばしていく。J3という選択でも、十分やっていくそれだけのものがあると思う」

県内の高校サッカー界からのJリーガー誕生は、国見の中島 大嘉選手が「北海道コンサドーレ札幌」に加入して以来、5年ぶり。

その中島選手も、現在は群馬に所属。

国見コンビの活躍にも、期待が高まります。

夢だった “プロサッカー選手”。

そのスタートラインに立った18歳が見すえるのは、世界の舞台です。

（原田 高虎 選手）

「日本代表に入って、世界で活躍するサッカー選手目指します」