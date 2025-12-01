侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿（１２月５〜７日、愛媛・松山坊っちゃんスタジアム）のメンバーに、道文教大の西浦真平外野手（３年＝北照）が選出された。１８７センチ、１００キロの体格を誇る長距離砲が、同大学から初の代表入りを狙う。

道文教大の西浦が持ち味の打撃で勝負する。道内大学所属の野手では唯一の選出となり、「選ばれたことはびっくりしている。準備したものを出せるように頑張りたい」と力を込めた。

北照高時代には、後にドラフト１位で広島に入団する苫小牧中央・斉藤優汰投手（２１）から１試合２本塁打。北海道を代表するスラッガーとして活躍したが、進路に選択したのは当時札幌学生野球リーグの２部に昇格したばかりの同大学だった。京都府出身で地元に帰る選択肢もあったが、高橋葉一前監督の「全国に行って歴史を変えて、文教大初のプロになろう」という言葉が決め手となり、進学を決意した。

１年春からリーグ戦に出場すると、昨秋の入れ替え戦を制して今春から１部に昇格した。初の１部では打率２割０分７厘と苦しみ、「チームに迷惑をかけてばかりだった」。２年前に完成した国内最大級の広さを誇る室内練習場で朝、夜の自主練習に励み、過去最高の２位タイに入った今秋は４割２分１厘でベストナインを獲得した。

来年以降のドラフト候補が集結する代表合宿。全国レベルの好投手から結果を残せば、夢のプロ入りにも一歩近づくことになる。西浦は「打撃が売りなので、練習、実戦形式で目立った姿を見せたい」。ベンチプレス１３０キロの怪力でアピールし、西浦の名を全国にとどろかせる。

（島山 知房）

◆西浦 真平（にしうら・しんぺい）２００４年４月２７日、京都府出身。２１歳。市原野小２年時に市原野イーグルスで野球を始める。洛北中在学時は東山ボーイズでプレー。北照高では２年夏に初めてベンチ入りし、３年春の全道準優勝、同夏は８強入りした。道文教大では２年秋に２部リーグ優勝。３年春から１部に昇格し、今秋は過去最高の２位に入った。１８７センチ、１００キロ。右投左打。家族は両親と姉、兄、妹。好きなプロ野球選手は阪神・佐藤輝明。