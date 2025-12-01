米情報サイト「ジ・アスレチック」は３０日（日本時間１２月１日）、今オフのトレード候補に名が挙がるメッツの千賀滉大投手が、球団に残留を希望したと伝えた。同サイトは「市場で人気の先発・千賀は、他球団に放出されるよりも球団に残ることを望むと、最近メッツに伝えたとリーグ関係者は語った」と報じた。

一方、依然としてトレードされる可能性は残っており、複数の球団が割安なトレード候補として目をつけていると指摘。３年間の成績が安定していないことを懸念材料に挙げたが、チームの先発ローテーションの柱になりうるとした。

千賀は２２年オフにソフトバンクから海外ＦＡ権を行使し、５年総額７５００万ドル（約１０３億円＝当時のレート）でメッツに移籍。１年目に１２勝７敗、防御率２・９８をマークしたが、２年目の昨季は右肩の張りで開幕から負傷者リスト（ＩＬ）に入ると、７月の復帰戦で左ふくらはぎを痛め、レギュラーシーズンは１登板に終わった。

３年目の今季は序盤戦で防御率トップを争う投球を見せていたものの、６月のナショナルズ戦で一塁ベースカバーの際に右太もも裏を肉離れしてＩＬ入り。７月に戦列復帰したが、本調子の投球からほど遠く、再調整のため３Ａに降格した。エースとして期待されながら、２２試合で７勝６敗、防御率３・０２だった。今後２シーズンで計２８００万ドル（約４３億円）の契約が残っているが、実績ある先発投手として高くはない。