¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¡¦ÁáÀîÍ§´ð¤¬¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¼«¤é²òÀâ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1¥ê¡¼¥°Âè37Àá ¼¯Åç 1-0 ÅìµþV(30Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤Ï¼¡Àá¾¡¤Æ¤Ð9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿GKÁáÀîÍ§´ðÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤éÅìµþV¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÅìµþV¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢ÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿MF¾¾Â¼Í¥ÂÀÁª¼ê¤Î¤¢¤²¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢0-0¤ÎÁ°È¾32Ê¬¤ËÁáÀîÁª¼ê¤¬¸«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¡£ÅìµþV¤ÎFW¾¾¶¶Í¥°ÂÁª¼ê¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁáÀîÁª¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁáÀîÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö(Ì£Êý¤¬)¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¾õÂÖ¤À¤È¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾¾¶¶Áª¼ê¤Î¾õ¶·¤ò²òÀâ¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈµÕ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¦¤Þ¤¯¼ê¤¬½Ð¤¿´¶¤¸¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Þ¤ÇÌÜÁ°¤Î¼¯Åç¡£ÁáÀîÁª¼ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Æ¤ÐÊ¸¶ç¤Ê¤·(¤ÇÍ¥¾¡)¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¼¡¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¤Î¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£