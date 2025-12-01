プロ野球・DeNAは30日、ドラフト1位指名の小田康一郎選手(青山学院大)と仮契約を結んだと発表しました。契約金は推定1億円、年俸は推定1600万円です。

小田選手は右投げ左打ちの内野手。球団はドラフト時に「バットコントロールに長打力が備わった打撃センスにあふれた強打者」と評価しています。7月に行われた第45回日米大学野球選手権では5試合すべてに「3番・ファースト」で出場し、初戦では本塁打を記録しました。

小田選手は球団を通じ「セールスポイントはバッティングで、その中でもバットコントロールは自分の武器なので、プロに入ってからもそこを見ていただきたいです。(中略)毎年活躍してベイスターズを優勝に導ける、ベイスターズを代表するような選手になりたいと思っています」とコメントしています。

▽小田康一郎選手コメント「仮契約はすごく緊張しましたが、今後のことを考えながらこの時間を過ごすことができ、この先がすごく楽しみになりました。セールスポイントはバッティングで、その中でもバットコントロールは自分の武器なので、プロに入ってからもそこを見ていただきたいです。1年目から活躍するつもりでシーズンに入り、毎年活躍してベイスターズを優勝に導ける、ベイスターズを代表するような選手になりたいと思っています。皆さんと優勝できるように一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いいたします」