木村屋總本店のクリスマス限定スイーツパン4種が登場♡冬のご褒美に

12月の訪れとともに、街はクリスマスムード一色に。そんな季節にぴったりの“甘い幸せ”を届けてくれるのが、木村屋總本店の新作スイーツパンです。今年は人気のスノーマンや香り豊かな酒種を使った和のシュトーレンに加え、新作「パン・オ・ショコラ」など全4種が直営店に登場します。かわいさと本格的なおいしさを兼ね備えたラインナップは、大人も子どもも笑顔になれること間違いなし。冬のご褒美に選びたい特別な商品をご紹介します♪

クリスマスを彩る木村屋の新作パン

12月1日から販売が始まる木村屋總本店のスイーツパンは、ホリデーシーズンにぴったりの4種類。

新作「パン・オ・ショコラ」は風味豊かなデニッシュ生地にチョコの甘さとほろ苦さを重ねたバランスの良い一品で、最後まで飽きずに味わえます。

さらに毎年好評の「スノーマン」や、木村屋伝統の酒種を使用した「酒種あまおう苺」も再登場。見た目も味わいも心をくすぐる季節限定のラインナップです。

サンマルクカフェの冬限定♡ホワイトスノー＆濃厚チーズサンド登場

冬限定の個性豊かな4種をチェック♡

パン・オ・ショコラ



税込価格：340円

デニッシュに棒チョコとチョコクリームを巻き込んだ、甘さとほろ苦さが楽しめる新作チョコデニッシュ。

販売期間：12月1日(月)～

スノーマン



税込価格：380円

カスタークリームとチョコクリームの2種が味わえる、笑顔が可愛いスイーツパン。

販売期間：12月1日(月)～

酒種あまおう苺



税込価格：351円

甘酸っぱいあまおう苺あんを酒種生地で包み、苺ジャムをトッピングしたこだわりの和スイーツ。数量限定。

販売期間：12月1日(月)～

和のシュトーレン



税込価格：2,800円

柿・イチジク・こしあん・黒豆・栗・きなこを合わせた和素材が楽しめる木村屋ならではの一品。※焼酎使用のためお子様やアルコールに弱い方はご注意ください。

販売期間：12月1日(月)～12月25日(木)

冬の甘いひとときを木村屋とともに

木村屋總本店が贈る冬のスイーツパンは、クリスマスシーズンをより楽しくしてくれるこだわりのラインナップ。

今年だけの味わいが詰まった4種類は、家族や友人とのティータイムや自分へのご褒美にもぴったりです♡

寒い季節こそ、あたたかい飲み物と一緒に、心までほぐれるような甘いパンを楽しみたいもの。

数量限定の商品もあるので、気になる方は早めにチェックしてホリデーシーズンを満喫してください♪