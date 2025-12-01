「超最強」や「きつねダンス」でファイターズガールとコラボ

日本と韓国のプロ野球レジェンド選手たちが集った「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日にエスコンフィールドで行われた。プロ野球を沸かせたスターたちに加えて、韓国チームの美人チアに視線も集中。「脚長くてめっちゃきれい」「天使すぎるだろ」とSNS上も大盛り上がりを見せた。

韓国のチアは青のショート丈のユニに白のショートパンツを合わせ、可憐なダンスを披露した。三塁側内野席の特設ステージで音楽に合わせてダンスで声援を送った。

また、3回終了後には日本ハムのオフィシャルチアチーム・ファイターズガールと「超最強」をパフォーマンス。ハーフタイムショーでは歌手の相川七瀬さんのダンサーも務め、球場名物となった「きつねダンス」コラボでも魅了した。

イベントに合わせて降臨した韓国美女軍団に「韓国のチア美人すぎるしスタイルも良すぎ 普通にテレビで見る韓国アイドルと変わらんくてすごい」「韓国代表のチアのレベルが高すぎる」「韓国チア可愛すぎだるぉ」「韓国チア観るだけでも価値あったな」と、日本のファンも大満足だった。（Full-Count編集部）