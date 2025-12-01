世界のトップ選手約200人が技を競うスケートボードの国際大会「ワールドスケートボードストリート2025北九州」の決勝が30日、小倉北区の北九州メッセ（旧西日本総合展示場新館）で行われ、女子は13歳の松本雪聖（いぶき）＝熊本県氷川町＝が優勝した。男子は昨年のパリ五輪4位、白井空良（そら）が制し、男女とも日本人選手が頂点に立った。

女子決勝では、松本が一発技を決める「ベストトリック」で、最後に高難度の技を成功させて逆転優勝した。「何回もこけて痛い思いをしてきたトリック。できると思わなくて驚いたけど、とてもうれしい」と喜び、地元九州での開催に「今日は友達も来ている」と笑顔を見せた。

女子で優勝した松本雪聖（中央）

男子は1〜3位を日本勢が独占。白井は「すごく楽しくてあっという間の時間だった。一番の目標である（2028年）ロサンゼルス五輪での優勝を目指していきたい」と話した。

大会には、男子五輪2連覇の堀米雄斗や女子でパリ五輪金メダルの吉沢恋（ここ）らも出場し、世界のトップ選手を一目見ようと会場は連日多くの観客でにぎわった。（壇知里）