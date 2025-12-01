フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「FoseKift Cup第39回九州選手権秋季九州北部地区大会」（西日本新聞社など後援）が10月18、19、25日、福岡市西区の西部運動公園野球場などで行われた。

初優勝を決めてマウンドで喜び合う伊都ベースボールクラブの選手たち

所属する13チームがトーナメント形式で争い、決勝で伊都ベースボールクラブが5―0でフレッシュ熊本菊池を破り、初優勝を飾った。3位は福岡ウイングス、筑後サザンホークス。この上位4チームが、九州南部地区連盟の代表4チームの計8チームで争う「第39回春季九州選手権大会」（来年3月28、29日、鹿児島県で開催予定）に出場。さらに、その大会の優勝チームが来年夏、東京ドームなどで開催予定の「全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」への出場権を獲得する。

決勝の初回に3点を先制して盛り上がる伊都ベースボールクラブのベンチ

▽準決勝

伊都ベースボールクラブ

0100205｜8

1001000｜2

福岡ウイングス

（伊）樋口、中村、尾崎―上原

（福）丸石、柳井―土井

▽二塁打 丸石（福）波多（伊）

3位の福岡ウイングス

準決勝で先発を任された福岡ウイングスの丸石輝人

フレッシュ熊本菊池

00601｜7

00000｜0

筑後サザンホークス

（5回コールド）

（フ）岩木―小林

（筑）古賀、渡辺―野田

▽二塁打 岩木（フ）野田（筑）

3位の筑後サザンホークス

▽決勝

フレッシュ熊本菊池

0000000｜0

300110×｜5

伊都ベースボールクラブ

（フ）岩木、水上、石丸―小林

（伊）波多、内田、波多―上原

▽三塁打 石丸（フ）

▽二塁打 波多、樋口2、林（伊）水上（フ）

準優勝のフレッシュ熊本菊池

7回再登板 零封リレーで締める

初優勝への意気込みを初回の攻撃で示した。2死から3番波多大翔主将（元岡中2年）が右越え二塁打を放つと、4番樋口絢也（同）が「波多を返すために絶対打つ」と、先制の右越え二塁打。5番内田絢大（前原中1年）の適時内野安打、6番米藤太尊（梅林中1年）の適時右前打と4連打で一気に3点を挙げた。

決勝の初回2死二塁、先制適時二塁打を放った伊都ベースボールクラブ4番樋口絢也

4回にも2死から9番林拳也（志摩中2年）が中前二塁打で出塁。1番加来琉晴（前原中2年）の適時右前打でリードを広げた。

先制のホームを踏んだ波多主将はエースとして先発。得意のカーブと真っすぐを駆使して5回まで4安打2奪三振無失点と試合をつくった。3回2死から右越え三塁打を許したが、後続を一ゴロに抑えた。

決勝で先発し、再登板した最終回も無失点で締めた伊都ベースボールクラブの左腕エース波多大翔

6回から内田にスイッチ。クリーンアップを相手に落ち着いて投げ、決め球のカーブで2奪三振。1回⅓無失点で最終7回1死に波多主将につないだ。2死から四球と安打などで二、三塁のピンチを背負ったが、最後の打者は低めのスライダーで空振り三振に。ワンバウンドした球を捕手の上原翔（元岡中2年）が一塁に送球してゲームセット。ガッツポーズで喜ぶ波多主将の周りにナインが駆け寄った。

決勝で6回から登板し1回⅓をゼロに抑え、拳を握る伊都ベースボールクラブの内田絢大

チームの優勝は2022年11月の秋季リーグ戦チャンピオンシップ以来3年ぶり。土井良祐造監督は3度宙に舞った。波多主将は「うれしい。監督やコーチに優勝で恩返しがしたかった」と満面に笑みを浮かべた。

決勝の初回2死二塁、適時右前打を放って盗塁も決めた伊都ベースボールクラブの米藤太尊（背番27）

今大会は来春の九州選手権予選を兼ね、その優勝チームがジャイアンツカップ出場権を獲得する。伊都の思いはただ一つ。「本戦でも優勝して、2007年の第1回ジャイアンツカップ以来となる19年ぶりの出場を果たす」と意気込む。

準決勝の初回途中から登板し、5回⅔１失点と好投した伊都ベースボールクラブの中村優誠

零封リレーを達成した2人は来春の本戦での活躍を誓う。内田は「自分のピッチングができるよう強気で行く」。波多主将は「この冬はみんながもっと走り込んで体力をつけて優勝を目指したい」と力を込めた。