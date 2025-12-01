“最強18歳”一ノ瀬瑠菜、圧倒的なルックス＆圧巻ボディ惜しげもなく
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（18）が、12月1日発売の『週刊プレイボーイ』50号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】美くびれ＆美脚を披露した一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動。多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
今回も、圧倒的なルックスとT163・B83・W56・H84センチの圧巻ボディを惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに福井梨莉華、そのほか古田彩仁、奥村桃夏、細谷さら、拍羽想、いろはが登場する。
