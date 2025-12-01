レッドソックス・吉田正尚外野手と巨人からポスティング申請中の岡本和真内野手（２９）の２人の日本人野手とって、”因縁のオフ”となる可能性が出てきた。

地元メディアの「マス・ライブ」が３０日（日本時間１２月１日）、レッドソックスが岡本獲得への考察記事を掲載。ぜいたく税回避を望む球団の財政事情から、野手のＦＡ市場の第２グループに属する岡本の”お手頃感”を考察。一方で、５年契約の残り２年を残す吉田正尚外野手のトレードの実現化を指摘した。

プライベートでも親交の深い２人の運命が、今オフ、激しく交差するかもしれない。同記事で、マッカダム記者は、ぜいたく税の回避のため、球団が来季の総年俸を、去年と同レベルとなる２億２３００万ドル（約３４８億円）に抑えようとすれば、オフの予算は制限されると予想。野手のＦＡ市場で、平均年俸２６００万ドル（約４０億円）から２８００万ドル（約４４億円）の契約が予想されるブレグマン、アロンゾ、シュワバーの”御三家”を第１グループとし、岡本、リアルミュート、ポランコら、平均年俸１４００万ドル（２２億円）から１６００万ドル（２５億円）が予想される第２グループの方が”お手頃”と分析している。

一方、予算枠を開けるために「ブレスローＧＭは、吉田とジョーダン・ヒックス（中継ぎ）、来季総額３０５０万ドル（４８億円）掛かる２人の引き取り手を見つけたいところだろう」と同記事。「トレード難航の場合は、一部年俸負担も不可能ではない」と、伝えた。

吉田と岡本は、２０１７年の宮崎秋季リーグで出会って意気投合。家族ぐるみでディズニーランドに行くなど親交が深い。共にスコット・ボラス代理人と契約する２人の運命は、このオフ、どのように翻弄されるのか。２０２３年のＷＢＣで侍として世界一に輝いた２人が来季、聖地フェンウェイ・パークで共闘すれば、２人の日本人野手が、球団では初めて同一シーズンに所属することになる。一方、岡本加入、吉田放出という、無情の“玉突き人事”となるのか。動向が見逃せない。

岡本のポスティング交渉締め切りは、来年１月４日米東時間午後４時（同５日、午前７時）となっている。